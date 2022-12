Geschenke in Disney Dreamlight Valley: Sichert euch Gratis-Inhalte zu Weihnachten

In Disney Dreamlight Valley gibt es eine dicke Bescherung. (Bild: Gameloft)

Seit Anfang Dezember können Spieler von Disney Dreamlight Valley dank des Winter-Updates festliche Inhalte im Tal genießen. Mittlerweile hat Gameloft aber ein weiteres Event für die Feiertage nachgeschoben. Was euch alles erwartet und wie ihr euch Geschenke zu Weihnachten sichert, erklären wir euch in diesem Artikel.

Ho Ho Ho: Disney Dreamlight Valley bringt Geschenke

Seit dem 6. Dezember können sich die Spieler von Disney Dreamlight Valley in weihnachtliche Gewänder schmeißen, neue Quests erleben und das Tal festlich dekorieren.

Doch Gameloft hat noch weitere frische Inhalte im Gepäck. Wie schon zu Halloween, gibt es auch jetzt ein thematisches Event, das vom 18. bis 31. Dezember im Spiel abgehalten wird.

Ein Highlight sind Geschenke, die ihr vom 25. Dezember an auspacken dürft. Stattet dafür dem Schloss einen Besuch ab. Darin findet ihr dann einen Weihnachtsbaum mit Geschenken darunter.

Solltet ihr es nicht bis zum 25. Dezember schaffen – keine Bange, ihr habt bis zum 31. Dezember Zeit, eure Geschenke abzuholen. Folgende Items sind in den Präsenten zu finden:

Festlicher Schneeflocken-Haarreif

Ein festliches Möbelstück zum Craften

Crafting-Materialen

Zwei Geschenke mit Festtagsgerichten

(Quelle: Gamespot)

Beendet offene Dreamlight-Aufgaben

Zwei festliche Dreamlight-Quests konnten bisher nicht beendet werden, da die nötigen Items dafür gefehlt haben. Dazu zählen „Sogar die Fische sind in Feststimmung“ und „Ho! Ho! Ho!“. Mit dem Weihnachts-Event hat Gameloft diese Aufgaben jetzt vollständig freigeschaltet.

Um die Aufgabe „Ho! Ho! Ho!“ zu beenden, müsst ihr in Dagoberts Shop vorbeischauen. Da spawnt mittlerweile das Geschenkpapier, das ihr zum Craften benötigt. Ihr könnt das festliche Papier übrigens auch benutzen, um euren Freunden im Tal eine kleine Freude mit Geschenken zu machen.

