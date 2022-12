Ubisoft schenkt euch PC-Spiele – aber nur unter einer Bedingung

Stadia-Abonnenten können sich Ubisoft-Games gratis schnappen. (Bildquelle: Ubisoft / Jamakosy, Getty Images)

In wenigen Wochen müssen sich Streaming-Fans von Google Stadia verabschieden. Wenn ihr über den gescheiterten Service Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla gekauft habt, bekommt ihr von Ubisoft jetzt aber immerhin ein paar Geschenke, die euch den Abschied versüßen werden.

Am 18. Januar endet das gescheiterte Experiment Google Stadia. Damit Gamer nicht mit leeren Händen dastehen, hat Google bereits damit angefangen, gekaufte Spiele und DLCs zurückzuerstatten. Ubisoft setzt dazu nun aber noch einen drauf und schenkt euch die PC-Versionen der Spiele – allerdings nur, wenn ihr zuvor einen wichtigen Schritt befolgt habt.

Nach Google Stadia: Ubisoft verschenkt PC-Spiele

Wenn ihr euch über Google Stadia Spiele von Publisher Ubisoft gekauft habt, solltet ihr unbedingt noch vor dem Ende des Streaming-Services euren Stadia-Account mit eurem Ubisoft-Konto verknüpfen. Denn Ubisoft hat bekannt gegeben, dass auf diesem Wege Gratis-Versionen der gekauften Spiele bereitgestellt werden sollen. Nach der Verknüpfung der beiden Konten sollten die entsprechenden Games in eurem Ubisoft-Account auftauchen. Zu den verfügbaren Spielen zählen unter anderem Einträge der Assassin’s-Creed-, Far-Cry- und Watch-Dogs-Reihe.

Auf diese Weise bekommt ihr nicht nur das Geld für die Spiele von Google zurück, sondern behaltet gleichzeitig die Game-Lizenzen – ihr könnt euch somit also über Gratis-Spiele freuen. Zusätzlich belohnt euch Ubisoft mit einem kostenlosen Monat von GeForce Now Priority. Falls ihr über Stadia ein Abo von Ubisoft+ abgeschlossen habt, sollt ihr außerdem eine E-Mail erhalten, in der erklärt wird, wie das Abo weiter umgesetzt wird.

(Quelle: Ubisoft)

Assassin’s Creed und mehr: Ubisoft-Hits endlich wieder auf Steam

Während das Ende von Google Stadia bevorsteht, haben Ubisofts erst vor Kurzem ein Comeback auf Steam gefeiert. Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla und Anno 1800 haben auch dank satter Rabatte eine äußerst erfolgreiche Rückkehr auf der PC-Plattform gefeiert.

In unserem Video zeigen wir euch die Must-Play-Games im Dezember: