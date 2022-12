PlayStation-Hit: Rabatt macht 6 Jahre altes Survival-Game zum Bestseller

ARK: Survival Evolved stürmt wieder die PlayStation-Charts. (Bildquelle: Studio Wildcard)

Der Spiele-Hit ARK: Survival Evolved hat mittlerweile bereits 6 Jahre auf dem Buckel – trotzdem ist das Game in den PlayStation-Charts ein echter Dauerbrenner. Dank eines fetten Rabatts erobert das Survival-Spiel aktuell wieder einmal die Bestseller-Liste.

ARK: Survival Evolved hat sich seit seinem Release eine leidenschaftliche Community aufgebaut, die auch sechs Jahre später immer noch weiterwächst. Aktuell kann der Survival-Dauerbrenner wieder einmal in den PlayStation-Charts auf sich aufmerksam machen und landet dank eines satten Rabatts unter den Bestsellern auf Platz 5.

ARK: Survival Evolved wird zum PlayStation-Bestseller

In ARK: Survival Evolved strandet ihr auf einer mysteriösen Insel, die unter anderem von zahlreichen Urzeitechsen bewohnt wird. Damit ihr nicht zum Dino-Fraß werdet, müsst ihr die eindrucksvollen Kreaturen zähmen, erlegen oder ihnen zumindest zeitweise gänzlich aus dem Weg gehen.

Die Open World von ARK bietet euch umfangreiche Möglichkeiten, um euch einen Unterschlupf zu schaffen und durch das Ansammeln von Ressourcen immer weiter auszubauen. Doch neben den überaus gefährlichen Dinosauriern müsst ihr euch in dem Online-Multiplayer auch vor anderen Gestrandeten in Acht nehmen. Allerdings steht es euch natürlich auch offen, Allianzen einzugehen und gemeinsam um euer Überleben zu kämpfen. Gemeinsam könnt ihr am besten die Geheimnisse der Insel erforschen und den widrigen Umständen trotzen.

Wenn ihr ARK: Survival Evolved noch nicht auf eurer PS4 oder PS5 ausprobiert habt, könnt ihr es euch aktuell für nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro im PlayStation-Store schnappen:

Hier geht's zu ARK: Survival Evolved im PlayStation-Store!

Spider-Man und mehr: Chart-Hits auf der PS4 und PS5

Während sich ARK: Survival Evolved einen mehr als beachtlichen zweiten Platz in den aktuellen PlayStation-Bestsellern schnappt, belegt mit Marvel’s Spider-Man ein weiterer Klassiker der PS4-Ära den ersten Platz. Dahinter versammeln sich mit Spyro: Reignited Trilogy und The Last of Us 2 ebenfalls äußerst klangvolle Namen. Crash Team Racing, Shadow of the Tomb Raider, No Man’s Sky, God of War, UFC 4 und The Crew 2 komplettieren die Top 10 der Bestseller auf der PS4 und PS5.

(Quelle: PlayStation Store, nach meistverkauft sortiert)

