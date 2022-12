Steam-Highlight für Simulations-Fans: Community feiert Rabatt für Aufbau-Klassiker

Steam: Aufbau-Simulation feiert Charts-Comeback. (Bildquelle: Paradox Interactive / Valve)

Aktuell könnt ihr euch auf Steam einen echten Simulations-Klassiker zum absoluten Tiefpreis schnappen. Das Städtebau-Highlight ist um satte 70 Prozent reduziert – die Community nimmt das Angebot gerne an und hievt Cities: Skylines sogar in die Topseller-Charts.

Cities: Skylines ist zweifellos eines der beliebtesten Aushängeschilder des Städtebau-Genres. Der Simulations-Hit von 2015 kämpft sich nun sieben Jahre später mit einem ordentlichen Rabatt wieder in die Bestseller-Liste auf Steam zurück. Wenn ihr das Aufbau-Highlight noch nicht ausprobiert habt, ist nun die perfekte Gelegenheit dafür.

Cities: Skylines – Simulations-Hit stark reduziert

In Cities: Skylines nehmt ihr die große Aufgabe auf euch, eine Stadt zu errichten, alle Institutionen darin aufrecht zu erhalten, die Infrastruktur weiterzuentwickeln, wichtige Elemente wie Bildung, Elektrizität, Gesundheitswesen und mehr im Blick behalten sowie dafür zu sorgen, dass es den Bewohnern eurer Stadt gut geht.

Schaut euch hier den Release-Trailer zu Cities: Skylines an:

Cities: Skylines - Release Trailer

Die Fülle an unterschiedlichen Gameplay-Szenarien ist riesig und durch eine überaus lebendige Modding-Community könnt ihr das Spiel darüber hinaus nach euren Wünschen anpassen. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Kreationen über den Steam Workshop teilen. Aktuell ist der Simulations-Klassiker auf der PC-Plattform um 70 Prozent im Preis reduziert und schon für 8,39 Euro statt 27,99 Euro zu haben. Auch die Deluxe Edition sowie verschiedene Bundles sind über 50 Prozent günstiger.

Cities: Skylines bei Steam anschauen!

Steam: Top-Spiele zum Jahresende im Angebot

Neben Cities: Skylines haben sich im Dezember noch einige andere große Namen auf Steam in den Topsellern eingefunden – viele davon ebenfalls dank bemerkenswerter Rabatte. Mit FIFA 23, God of War, Anno 1800, Red Dead Redemption 2, Hunt: Showdown und Call of Duty: Modern Warfare 2 sind momentan beliebte Hits aus allen Genres im Angebot und ganz weit oben in den Charts mit dabei.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Lebenssimulationen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet: