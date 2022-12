Warzone 2 bringt langersehntes Feature zurück und macht es sogar noch besser

Auch in Warzone 2 spielt die Community am liebsten mit den eigenen Waffen. (Bild: Activision)

Die Entscheidung für Warzone 2, die Loadout-Drops aus den Buy Stations zu entfernen, kam von Beginn an nicht sonderlich gut bei der Community an. Der Wunsch, die Loadouts zurückzubringen, war offenbar so groß, dass Entwickler Raven Software noch vor den Feiertagen die Rückkehr verkündete.

Warzone 2: Loadout-Drops kehren zurück

Bisher ist es in Warzone 2 nur möglich, über die Strongholds und Blacksites an das eigene Loadout zu kommen. Im späteren Verlauf einer Partie gibt es dann noch eine Handvoll Loadout-Kisten, die über der Map abgeworfen werden. In den Buy Station können zwar die Primär-Waffen der eigenen Loadouts gekauft werden, doch Perks und Ausrüstung gibt es dadurch nicht.

Die Ankündigung kam einen Tag nachdem die Kosten für die Primär-Waffen an den Buy Stations bereits von 5.000 auf 2.500 $ gesenkt wurden, sodass Spieler nun deutlich einfacher und schneller ihr präferiertes Schießeisen in den Kampf führen können.

Die Loadout-Drop-Granate gibt es an allen Buy Stations in Al Mazrah, so Entwickler Raven via Twitter:

Während im ersten Warzone die Kosten für die Loadouts unabhängig vom Spielmodus bei 10.000 $ lagen, skaliert der Preis in Warzone 2 mit der Größe der Teams. Das bedeutet:

Solos - 8.000 $

Duos - 16.000 $

Trios - 24.000 $

Quads - 32.000 $

Community ist größtenteils zufrieden

Die Spieler freuen sich nicht nur über die Rückkehr der kaufbaren Loadouts, sondern sind in Summe auch sehr glücklich mit der Preisanpassung. Auf Reddit beispielsweise sehen viele Spieler die Änderung als eine Verbesserung:

Zwar haben einige Bedenken, dass zu wenig Geld auf der Map vorhanden ist, doch über Aufträge lässt sich in Al Mazrah schnell eine große Summe ansammeln. Viele nennen es einen großen Schritt in die richtige Richtung. Raven selbst kündigte unter dem Tweet an, das Feature weiter zu beobachten und gegebenenfalls anzupassen. Es ist also durchaus möglich, dass die Preise wieder sinken oder einfach die Geldsummen auf der Map erhöht werden.

In den Kommentaren finden sich außerdem Stimmen, die zwar froh sind, dass die Loadouts zurück sind, sie aber preislich so liegen, dass man sie sich erst erspielen muss.