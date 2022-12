Niemand glaubt mir, aber das beste Spiel 2022 ist ein Ziegensimulator

Mein liebstes Spiel 2022 ist mit Abstand der Goat Simulator 3. (Bild: Coffee Stain Publishing/Plaion)

Am Ende des Jahres hätte ich nicht damit gerechnet, das ausgerechnet dieses Spiel mein absoluter Favorit sein wird. Aber Goat Simulator 3 hat mich ernsthaft besser unterhalten als jedes andere Spiel 2022. Doch bevor man mich als verwirrt abstempelt, erkläre ich mich lieber direkt. Ein Kommentar.

Goat Simulator 3 macht sau-määäh-ßig Spaß

Packt ein, God of War und Elden Ring! Das wahre Spektakel beginnt auf einer Farm. Als extravagante Ziege könnt ihr alles und jedem einen Kopfstoß verpassen, abschlecken und durch die Gegend schleifen und jede Aktion mit einem irren Ziegenschrei ankündigen. Goat Simulator 3 wird seinem Namen gerecht.

Kenner des ersten Teils wissen, dass es sich bei der Ziegensimulation um ein überdrehtes Sandbox-Abenteuer handelt, also eine Art Grand Theft Auto mit Ziegen – oder wahlweise auch anderen Figuren wie ein dreckiges Schwein, eine mutierte Banane oder ein skatender Hai, genannt Tony Shark. Ihr könnt die Bürger der Insel terrorisieren und ihre Autos klauen und in Tankstellen reinfahren, Passanten im Meer ertränken und den Nachbarn auf den höchsten Berg der Karte tragen und dann runterkicken. Zudem gibt es viele Items wie eine Laserbrille oder ein Jetpack, um für zusätzliches Chaos zu sorgen. Ja, das alles ist im Goat Simulator 3 möglich.

Was das Spiel für mich zu einem Must-play macht, ist die vielseitige Welt. Mit einer Farm fängt alles an, doch später durchstreift ihr einen Vulkan, torpediert einen Damm und erklimmt einen Wolkenkratzer, über dem ein UFO schwebt. Obwohl ich kein Freund von Open Worlds bin, macht das Entdecken vieler popkultureller Anspielungen einfach großen Spaß, denn diese Insel ist mit viel Liebe aus dem Boden gestampft worden. Es gibt zahlreiche Quests, hinter denen sich immer eine witzige Geschichte verbirgt. Beispiel gefällig?

Nachdem ich eine Sandburg gebaut hatte, konnte ich eintreten und fand mich in der ikonischen Counter-Strike-Map Mirage wieder, wo ich Sandmänner bekämpfen musste. Dass es auch ein spielbares P.T.-Level in Goat Simulator 3 gibt, dürfte dann auch niemanden überraschen.

Hufball ist eines von sieben Minispielen in Goat Simulator 3 (Bild: Coffee Stain Publishing/Plaion)

Aber das Beste ist: Ihr könnt das alles auch in einer Online-Herde mit bis zu drei weiteren Ziegen erleben und eure Freunde sogar in Minispielen herausfordern, die einen Heidenspaß machen. Während ich diesen Text schreibe, ziehe ich meinen Kumpel in einer Runde Hufball ab. Es gibt eben nur die eine wahre Kicker-Ziege und das bin ich.

Das perfekte Spiel für einen witzigen Freunde-Abend

Tja, niemand in der Redaktion hat daran geglaubt, dass dieses Spiel so unsagbar gut wird. Ist mir rätselhaft. Allein die Mocap-Aufnahmen von Santiago Ferrero, Creative Director von Goat Sim 3, müssten auch den letzten Skeptiker überzeugt haben, mit welcher Passion und Virtuosität dieses Spiel entstanden ist.

Um es also einmal bescheiden herunterzubrechen: Goat Simulator 3 ist ein superwitziges, megafamoses und ultrafantastisches Abenteuer, das die Stärken des Vorgängers nimmt und sie mit drei multipliziert. Das muss auch der Grund sein, warum man einen Goat Simulator 2 von vornherein übersprungen hat.

Wem empfehle ich den Goat Simulator 3 dringend? Wenn ihr mit dem ersten Teil und den DLCs Spaß hattet, generell Freude am Erkunden und Herumblödeln in Videospielen habt, dann kann ich euch Goat Sim 3 wärmstens empfehlen. Und das i-Tüpfelchen: Falls ihr ein paar ebenso herzliche Freunde habt, mit denen ihr die irrwitzigen Geschichten gemeinsam erleben könnt, dann frage ich mich: Was macht ihr noch hier? Los! Spielt den Goat Simulator 3 und entfesselt das Chaos!

Goat Simulator 3 ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.