Geniale Switch-Funktion: Das können nicht mal PS5 & Xbox Series

Bluetooth-Audio fehlt auch heute noch auf PS5 und Xbox Series. (Bild: spieletipps / Pixabay – IO-Images)

Die PS5 und Xbox Series mögen in technischer Hinsicht der Nintendo Switch meilenweit voraus sind, trotzdem hat der Handheld den beiden Next-Gen-Konsolen eine Sache voraus: die Unterstützung von Bluetooth-Audio.

Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Switch-Besitzer mussten 4 Jahre auf Bluetooth-Audio warten

Am 15. September 2021 erschien in meinen Augen eines der wohl wichtigsten System-Updates für die Nintendo Switch. Mehr als 4 Jahre nach dem Konsolenstart spendierte Nintendo seiner Handheld-Konsole endlich Bluetooth-Audio-Unterstützung. Spieler können seitdem ihre Kopfhörer oder Lautsprecher ganz einfach und ohne den Einsatz eines Dongles mit der Konsole koppeln – ein Traum!

Und wie sieht das bei PS5 und Xbox Series aus?

Wenn selbst die Nintendo Switch Bluetooth-Audio unterstützt, sollte man doch meinen, dass auch PS5 und Xbox Series die Funktion von Haus aus mitbringen, oder? Aber Pustekuchen! Wer versucht, ein Audiogerät via Bluetooth mit der Sony-Konsole zu verbinden, wird stattdessen mit dieser Meldung konfrontiert:

Danke für nichts, Sony! (Bild: spieletipps)

„Die PS5 unterstützt kein Bluetooth-Audio-Zubehör“ – bei der Xbox Series sieht es ähnlich aus, nur unterstützt die im Gegensatz zur PS5 gleich gar kein Bluetooth. Sony nutzt den Standard immerhin für seine Controller. Wieso dann also nicht auf Kopfhörer und Lautsprecher? Das dürfte vor allem daran liegen, dass Sony und Microsoft wollen, dass ihr euch lieber ihre offiziellen Wireless-Headsets kauft, deren Verkaufspreise bei etwa 100 Euro liegen.

Es gibt Workarounds, aber …

Immerhin gibt es mit einigem Rumhantieren trotzdem die Möglichkeit, euer Bluetooth-Headset mit der PS5 zu verbinden. Sony selbst empfiehlt etwa den Kauf eines entsprechenden Adapters / Dongles mit aktuellen Bluetooth-Standards, der einfach mal satte 44,99 Euro kostet (Quelle: PlayStation Blog).

Was hingegen komischerweise im Blog nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass das ganze auch kostenlos funktioniert, wenn ihr einen aktuellen Fernseher mit Bluetooth-Support euer Eigen nennt. Dann könnt ihr nämlich kurzerhand euer Bluetooth-Headset mit dem Fernseher koppeln und fertig ist der Lack. Einziges Problem: Euer Mikro ist auf diese Weise nicht mit der PS5 verbunden.

Aber sind wir doch mal ehrlich: Das fühlt sich alles nicht richtig an. Eine Konsole ist doch gerade dafür gedacht, dass man möglichst wenig rumbasteln muss, oder nicht? Und das Argument, dass die Audioqualität oder die Latenz via Bluetooth einfach grottig ist, ist auch längst überholt. Beim Spielen kompetitiver Shooter kann das schon mal das Zünglein an der Waage sein – für die meisten Spieler dürften die paar Millisekunden mehr jedoch keine Rolle spielen.

Das ist übrigens nicht die einzige Stellschraube, an der Sony noch drehen muss:

Und selbst wenn, dann könnten mir Microsoft und Sony doch trotzdem die Option bieten und mich nach dem Koppeln mit einem Pop-Up darauf hinweisen, dass die Audioqualität vielleicht nicht mit der ihrer hauseigenen Produkte mithalten kann. Aber lasst mir doch bitte die Wahl! Denn die Tatsache, dass ich meine Bluetooth-Kopfhörer im Jahr 2022 nicht problemlos mit euren Konsolen nutzen kann, ist schlichtweg peinlich.