Einer der größten Steam-Hits 2022 ist jetzt kostenlos spielbar

Vampire Survivors erobert jetzt euer Smartphone – und das komplett kostenlos. (Bild: poncle)

Vampire Survivors hat vor einigen Monaten die PC-Spieler auf Steam im Sturm erobert und mutierte binnen weniger Tage zu einem Mega-Erfolg. Jetzt können endlich auch Mobile-Spieler in den Genuss des rasanten Action-Geplänkels kommen – und das komplett kostenlos!

Vampire Survivors erobert das Smartphone

Über Vampire Survivors muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das kleine Game kam buchstäblich aus dem Nichts und eroberte die Herzen der Spieler im Sturm. Das faszinierende Spielprinzip und der niedrige Preis (3,99 Euro auf Steam) waren ein Freifahrtschein zum Mega-Erfolg.

Seit dem 10. November 2022 gibt es Vampire Survivors auch für die Xbox-Familie. Wer den Game Pass abonniert hat, der kann das Spiel sogar ohne zusätzliche Kosten zocken.

Und damit nicht genug! Nun gibt es das Shoot 'em Up auch für das Smartphone. Der Clou: Die Handy-Version ist gratis. Ihr könnt euch das Spiel also direkt runterladen und loslegen.

Vampire Survivors Entwickler: Poncle

Vampire Survivors - Mobile Trailer

Es gibt nur zwei dezente Unterschiede. Zunächst einmal läuft Vampire Survivors auf dem Mobilgerät in dem Seitenverhältnis 9:16. Ihr habt also nach oben und unten mehr Spielraum als auf dem PC oder der Xbox. Dafür wird es an den Seiten spürbar enger. Alte Hasen müssen sich also etwas umgewöhnen.

Woran ihr euch ebenfalls gewöhnen müsst: Werbung. Die Smartphone-Fassung hat zwar keine Ingame-Käufe, finanziert sich aber über Werbe-Banner.

Wie funktioniert Vampire Survivors?

Ihr sucht euch eine Spielfigur aus und bekämpft im Anschluss schier endlose Horden an unterschiedlichen Kreaturen. Dabei levelt euer Held in Rekordzeit auf und entfesselt immer stärkere Attacken, die schon nach wenigen Minuten den gesamten Bildschirm überziehen.

Verstirbt eure Figur, könnt ihr euch mit dem gewonnen Geld Buffs kaufen, die euch beim nächsten Versuch einen Vorteil verschaffen. So entwickelt sich schnell das klassische "Eine Runde geht noch"-Gefühl, da ihr als Spieler permanent mächtiger werdet.