PS-Plus-Überraschung: Mega-Leak verrät die Gratis-Games im Januar

Kurz vor Weihnachten gibt es einen kleinen Schock für Sony: Die PS-Plus-Spiele für den Januar 2023 wurden geleakt. Und es sieht so aus, als würde das Jahr mit einem echten Hammerangebot starten.

PS-Plus-Leak verrät Gratis-Spiele im Januar

Sony bleibt weiterhin chancenlos. Eigentlich steht die große Enthüllung der nächsten Welle an PS-Plus-Spielen erst nächste Woche an – ein Leak hat die Überraschung jedoch schon jetzt kurz vor Weihnachten zunichte gemacht.

Die Information stammt erneut von der französischen Deal-Seite Dealabs, deren Vorhersagen auch in allen anderen Monaten zuvor eingetroffen sind. Von daher sind wir uns sehr sicher, dass die Angaben auch dieses Mal wieder zutreffen. Das sind die Gratis-Spiele, auf die sich Abonnenten von PS Plus Essentials ab dem 3. Januar 2023 freuen können:

Star Wars Jedi: Fallen Order - Launch Trailer

„Ein Beweis dafür, wie gut Star-Wars-Spiele sein können.“ Mit diesen Worten beendeten wir 2019 unseren spieletipps-Test zu Star Wars Jedi: Fallen Order. Das Action-Adventure mit Dark-Souls-Note konnte uns vor allem mit seinem wunderbaren Fan-Service, den genial gestaltenen Leveln und der bombastischen Action überzeugen. Wer es noch nicht gespielt hat, kann das Star-Wars-Epos als PS-Plus-Kunde im Januar 2023 gratis nachholen.

Fallout 76 - Gameplay Fazit Abonniere uns

Fallout 76 hatte einen verdammt holprigen Start, hat sich inzwischen jedoch ganz schön gemausert. Mit den Jahren haben die Entwickler dem Endzeit-MMO einige Erweiterungen spendiert, die sich die Fans von Anfang an gewünscht haben und die ihnen bis dato schmerzlich fehlten.

Axiom Verge 2 – offizieller Trailer

Mit Axiom Verge 2 kommen Metroidvania-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Schon beim Anblick des 2D-Pixel-Abenteuers dürfte Spielern der alten Metroid-Teile das Herz aufgehen. Seid jedoch gewarnt! Der zweite Teil scheint sich weniger an Metroid und mehr an den alten Castlevania-Spielen zu orientieren. Wer damit kein Problem hat, bekommt jedoch im PS-Plus-Abo im Januar einen echten Geheimtipp geboten.

Gratis-Spiele bei PS Plus im Dezember verfügbar

Seit dem 6. Dezember, könnt ihr euch als Abonnenten von PS Plus Essentials die neuen Gratis-Spiele sichern. (Quelle: PlayStation-Blog):

In der Legendary Edition von Mass Effect sind alle drei Abenteuer von Commander Shepard enthalten. Zusammen mit eurer Crew reist ihr durch den Weltraum, um eine nahende Bedrohung aufzuhalten, die den Untergang eures Zeitalters einläuten will. Der Clou an der Rollenspiel-Saga: Die Entscheidungen, die ihr im Laufe der Spiele trefft, können sich später stark auf den Verlauf eures Abenteuers auswirken.

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Remastered-Vergleichstrailer

Bei Divine Knockout handelt es sich um einen 3D-Arena-Brawler. Ähnlich wie in Super Mario Bros. und anderen Genre-Vertretern müsst ihr eure Widersacher erst mit allerlei Hieben mürbe machen, bevor ihr sie mit einem richtig harten Treffer aus der Arena katapultieren könnt.

Divine Knockout – offizieller Trailer

In Biomutant übernehmt ihr die Rolle eines Kung-Fu-erfahrenenen Nagetiers, das sich durch eine postapokalpytische Open World ballern und prügeln muss. Klingt spannend, bleibt aber laut unserem Kollegen Michael hinter den Erwartungen zurück (spieletipps-Wertung: 76 Prozent). Wer diese jedoch etwas zurückschraubt, kann mit Biomutant trotzdem ordentlich Spaß haben.

Biomutant Release Trailer