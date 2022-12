Skyrim auf der PS1: Fan erschafft versehentliches Demake

Skyrim gibt es fast überall. Die PS1 fehlt allerdings noch. (Bildquelle: Bethesda/ Sony)

Im Jahr 2011 war The Elder Scrolls 5: Skyrim ein wahrer Grafik-Kracher. Nach elf Jahren ist das Rollenspiel natürlich etwas in die Jahre gekommen. Ein Fan findet sich jetzt jedoch in einem derart hässlichen Himmelsrand wieder, dass er sich fragen muss, ob er nicht doch auf der PS1 spielt.

So würde Skyrim auf der ersten PlayStation aussehen

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist berühmt dafür, auf so ziemlich jedem Gaming-Gerät der Welt zu laufen. Nur die Retro-Konsolen werden mit dem großen Himmelsrand dann noch nicht ganz fertig. Für noch mehr Versionen von Skyrim, die verkauft werden können, muss Bethesda aber vielleicht nur die Grafik etwas nach unten drehen.

Der Reddit-Nutzer AltmerJusticar gibt bereits einen Ausblick darauf, wie das Rollenspiel dann aussehen könnte. Dafür unternimmt er einen Ausflug nach Einsamkeit. Der prächtigen Hauptstadt der Nords scheint allerdings meist alle Texturen abhandengekommen zu sein. Die Gebäude und auch der blaue Palast sind nur noch grobe Pixel-Klumpen (Quelle: Reddit).

Selbst auf der Switch sieht Skyrim eigentlich besser aus. Bildquelle: AltmerJusticar

Wie kam es zum versehentlichen Skyrim-Demake?

In Wirklichkeit spielt AltmerJusticar auf der Nintendo Switch und nicht auf der PS1. Auch wenn die Hybridkonsole nicht mit PS5 und Xbox Series X mithalten kann, sieht Skyrim auf ihr doch besser aus als hier. Einige Fans in den Kommentaren fühlen sich sogar an Retro-Charme aus The Elder Scrolls 3: Morrowind zurückerinnert. Was ist hier also schiefgelaufen?

Der Reddit-Nutzer dirtyuncleron69 hat eine plausible Erklärung. Irgendwie muss es das Drachenblut geschafft haben, in die Version von Einsamkeit zu kommen, die auf der Weltkarte angezeigt wird. Da der Spieler häufig nur auf großer Entfernung auf die Stadt blickt, müssen die Texturen der Gebäude nicht so detailliert dargestellt werden. Auch AltmerJusticar bestätigt, dass er einfach durch das geschlossene Stadttor laufen konnte. Glücklicherweise sind die schärferen Texturen von Einsamkeit nach dem nächsten Ladebildschirm zurückgekehrt.

Die Graubärte aus Skyrim mögen weise aussehen, doch sie sind nicht immer ganz ehrlich:

Skyrim hat inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel. Ohne echte Neuigkeiten rund um The Elder Scrolls 6 fangen Spieler jetzt also an zu fantasieren, wie Skyrim mit wirklicher Next-Gen-Grafik aussehen könnte. Besondere kreative Fans bauen hierfür bereits Orte in der Unreal Engine 5 nach.