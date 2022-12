Komm schon, Nintendo! Holt endlich das beste Pokémon auf die Switch

Pokémon Colosseum und XD genießen heute Kultstatus. Eine Wiederveröffentlichung ist dennoch ziemlich unwahrscheinlich. (Bild: Nintendo)

Pokémon ist ein phänomenaler Welterfolg und für Publisher Nintendo die reinste Goldgrube. Kein Wunder also, dass der Konzern die Reihe nicht nur kontinuierlich fortsetzt, sondern auch alte Teile neu auflegt. Nur ein Ableger wird dabei schnöde ignoriert und das ist furchtbar schade.

Das düsterste Pokémon aller Zeiten

Es gibt Spiele, die eigentlich jeder liebt, aber die trotzdem in Vergessenheit geraten. Dazu gehört auch Pokémon Colosseum.

Das GameCube-exklusive Rollenspiel erschien 2004 in Europa und war anders als alle bisherigen Editionen. Der Fokus des Spiels lag verstärkt auf der Story und generell fühlte sich Colosseum mehr wie ein JRPG mit Pokémon-Lizenz an, als wie ein herkömmliches Pokémon mit Rollenspiel-Elementen.

Schon die explosive Intro-Sequenz unterscheidet sich deutlich von dem Look & Feel der Hauptreihe.

Auf YouTube werden immer noch Fan-Trailer zu Pokémon Colosseum veröffentlicht:

Aus diesem Grund wird Pokémon Colosseum heute auch als das düsterste Pokémon-Spiel gehandelt. Dazu passt auch Protagonist und Antiheld Seth, der in bestimmten Situationen in der Lage ist, anderen Trainern die Pokémon zu stehlen. Ein Feature, das so gar nicht zu der Nintendo-Philosophie passt.

Interessanterweise kam Pokémon Colosseum seinerzeit recht durchwachsen bei der internationalen Fachpresse an. Auf dem Review-Aggregator Metacritic hält das GameCube-Spiel zum Beispiel einen durchschnittlichen Score von 73 Prozent.

Die Fans lieben Pokémon Colosseum

Bei den Fans ist Pokémon Colosseum jedoch ziemlich gut gealtert und wird heute auf Internetplattformen wie Twitter und Reddit regelrecht verehrt. Gerade weil es so anders war als die sonstigen Pokémon-Spiele.

In diesem Kontext wird sich auch immer wieder ein Remake oder zumindest ein Remaster für die Nintendo Switch gewünscht. 2005 erschien mit Pokémon XD: Der Dunkle Sturm zwar noch Nachfolger auf dem GameCube, aber danach wurde es totenstill um diese alternative Reihe.

Lag es an den Verkaufszahlen? Möglich. Feststeht jedenfalls, dass der Nintendo GameCube ein finanzieller Flop für den japanischen Konzern war und viele gute Spiele mit der Konsole untergegangen sind. Dazu zählt nicht nur Colosseum oder XD, sondern auch Mario Kart: Double Dash, Star Fox Adventures und Eternal Darkness.

Es wirkt fast so als wolle Nintendo die Konsole mitsamt ihren Spielen einfach nur vergessen.