3 kostenlose Strategie-Geheimtipps, die perfekt für Fans von Command & Conquer sind

Mit OpenRA kehren die klassischen RTS der 90er zurück. (Bild: The OpenRA Developers)

„Willkommen zurück, Commander!“ Falls euch bei diesem Satz eine nostalgische Erinnerungswelle an gute alte RTS-Zeiten überkommt, ist das Fan-Projekt OpenRA genau das Richtige für euch. Die Mitglieder dieses Open Source Projektes haben sich den klassischen Echtzeitstrategiespielen verschrieben und modernisieren mit Command & Conquer Alarmstufe Rot und Tiberiumkonflikt sowie Dune 2000 gleich drei Spiele.

Kostenloser Geheimtipp für „Command & Conquer“-Fans

Im Jahr 1995 startete Entwickler Westwood die „Command & Conquer“-Reihe und trug einige echte Klassiker zum Echtzeitstrategie-Genre bei. (Nein, nicht du Tiberian Twilight.) Gerade die älteren Spiele erfreuen sich noch immer einer treuen Community. So ist es kaum verwunderlich, dass es zahlreiche Fan-Projekte zu C&C gibt.

Eines dieser Projekte ist OpenRA, welches die alten Klassiker modernisiert und auf neuer Hardware zum Laufen bringt. OpenRA selbst ist eine eigene Engine, auf der alte RTS im Grunde als Mods laufen. Aktuell könnt ihr die beiden ersten C&C-Spiele Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot spielen, sowie Dune 2000. Ein RTS, das ebenfalls von Westwood stammt und auf den bekannten Sci-Fi-Romanen von Frank Herbert basiert.

Der Trailer bietet einen Überblick über OpenRA:

Zwar sind alle drei Spiele möglichst nah an den Originalen, doch verzichtet das Team hinter dem Projekt nicht auf einige Errungenschaften von modernen RTS-Spielen. So gibt es zum Beispiel Hotkeys und Produktionsketten, mehr Kontrollen für Einheiten und natürlich Mod-Support für eigene Kreationen der Community. Aktuell befindet sich eine weitere Mod in Entwicklung, die Tiberian Sun enthalten wird.

OpenRA ist völlig kostenlos und finanziert sich über freiwillige Spenden. Ansonsten leben die Spiele von der Hingabe der Entwickler. Alles Wichtige und selbstverständlich eine Download-Möglichkeit findet ihr auf der offiziellen Website. Es gibt Versionen für Windows, MacOS und auch Linux.

