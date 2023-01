9 Gratis-Games für die PS4 und PS5, die ihr unbedingt zocken solltet

PS4 und PS5: 9 Gratis-Games, die ihr zocken solltet. (Bildquelle: Bungie)

Sony bietet auf seinen PlayStation-Konsolen eine Reihe von erstklassigen Blockbustern an, die sich die Plattform allerdings auch gut bezahlen lässt. Wenn ihr lieber nach Spielen sucht, die nicht mindestens 70 Euro kosten, findet ihr auf der PS4 und PS5 auch diese 9 F2P-Games, die ihr völlig gratis zocken könnt.

F2P-Games bringen Abwechslung auf eure PlayStation

Auf der PS4 und PS5 mangelt es euch wirklich nicht an großartigen Spielen – Sonys Plattform ist besonders für die Qualität seiner exklusiven Spiele wie zum Beispiel The Last of Us, Bloodborne oder God of War bekannt. Allerdings lässt sich Sony diese namhaften Hits mit bis zu 79 Euro pro Exemplar mittlerweile auch mehr als gut bezahlen, was in der Community bereits oft kritisiert wurde.

Aber natürlich könnt ihr auf eurer PS4 und PS5 auch eine Menge Spaß haben, ohne jedes Mal euer Konto plündern zu müssen – deswegen zeigen wir euch in der Bilderstrecke am Ende dieses Artikel 9 F2P-Spiele, die ihr völlig kostenlos auf eurer PlayStation zocken könnt.

9 Gratis-Games, die ihr auf eurer PS4 & PS5 zocken könnt

Wenn euch das Spielefutter auf eurer PS4 und PS5 ausgehen sollte, findet ihr bei den F2P-Games garantiert ein paar Highlights, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Mehrere große Namen aus unterschiedlichen Genres wie Battle-Royale-Shooter oder Multiplayer-Prügelspiele sind mittlerweile völlig gratis auf Sonys Plattform spielbar – Hits wie Apex Legends oder MultiVersus bieten euch zum Beispiel viele Stunden an unterhaltsamem Gameplay.

Beim Zocken dieser Spiele müsst ihr nur beachten, dass sie andere Monetarisierungsoptionen beinhalten – zum Beispiel bieten sie bestimmte Skins, Waffen oder Battle Passes gegen Echtgeld an. Es ist jedoch eure Entscheidung, ob ihr möglicherweise nach einer gewissen Zeit für bestimmte Inhalte zahlen wollt oder nicht.

Davon abgesehen könnt ihr die folgenden neun Spiele alle ohne einen Eintrittspreis auf eurer PlayStation zocken – ein guter Grund, ihnen zumindest eine Chance zu geben.