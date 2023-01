Shiny-Desaster in Pokémon Karmesin & Purpur: NPC sorgt für blanken Hass

Manchmal sind NPCs in Spielen wirklich lästig. (Bild: The Pokémon Company)

Aus Spielen wie GTA 5 und Cyberpunk 2077 ist man es schon gewohnt – lästige Ingame-Anrufe. Auch in Pokémon Karmesin und Purpur gehört diese Funktion dazu. Für einen Spieler hatte sie allerdings eine verheerende Auswirkung.

Pokémon Karmesin und Purpur: Ingame-Anruf versaut Shiny-Jagd

Ingame-Anrufe sind in der Theorie eine nützliche Sache, um das Spiel voranzutreiben und eine Geschichte zu erzählen. Oft kommen sie allerdings zu ungünstigen Zeiten und sind lästig, manchmal stören sie auch den Spielfluss. Es kann allerdings noch viel schlimmer kommen. So wurde einem Spieler in Karmesin und Purpur seine Shiny-Jagd versaut, wie Reddit-Nutzer Blaber_Bup in einem Clip zeigt.

Beim Erkunden der Welt stieß er auf eine Gruppe von Flaminknos, darunter entdeckte er eine Shiny-Version. Bevor er das Tier allerdings zu einem Kampf herausfordern und fangen konnte, bekam sein Charakter einen Anruf von Arven. Das Auftauchen des Dialogfensters sorgte dann für eine Katastrophe – alle wilden Pokémon, die sich in der Nähe des Spielers befanden, verschwanden. Darunter das sehr seltene Shiny-Flaminkno.

Wir können uns nur vorstellen, wie es dem Spieler in dieser Situation erging. Anhand des veröffentlichten Clips ist davon auszugehen, dass die Tiere nach dem Telefonat auch nicht wieder aufgetaucht sind. Es gibt unter den Kommentaren allerdings einen nützlichen Hinweis:

„Diese Pokémon verschwinden nicht wirklich, wenn du das tust. Wahrscheinlich laufen sie einfach durch dich hindurch und das Spiel macht sie unsichtbar und lässt sie nicht kollidieren, damit du nach dem Verlassen des Menüs nicht in einen unvermeidlichen Kampf gerätst. Wenn du nach vorne gehst und hinter dich schaust, sind sie wahrscheinlich noch da, es sei denn, sie sind weggelaufen“ – Reddit-Nutzer Gerbilguy46.

Pokémon Karmesin und Purpur in der Wertung

Das Jahr 2022 war ein Traum für Pokémon-Fans. Mit Pokémon-Legenden: Arceus sowie Pokémon Karmesin und Purpur erschienen gleich zwei neue Spiele. Die Wertung des jüngsten Titels fällt allerdings durchschnittlich aus. Bei Metacritic erreicht das Spiel eine Wertung von 72. Kritisiert werden unter anderem zahlreiche technische Fehler sowie Bugs und Glitches (Quelle: Metacritic).