Die PS5 ist super – aber eine Funktion bringt mich zur Weißglut

In den Systemeinstellungen der PS5 verstecken sich einige echt praktische Einstellungen – darunter auch HDMI Device Link. Die Option soll eigentlich für zusätzlichen Komfort sorgen, mich persönlich treibt sie jedoch beinahe in den Wahnsinn.

HDMI Device Link: Das praktische PS5-Feature ist verbuggt

Konsolen sind für mich vor allem eines: komfortabel. Ich drücke eine Taste auf meinem PS5-Controller, mein Fernseher schaltet sich automatisch an und ein paar Sekunden später bin ich direkt im Spiel – einfach genial! Und wenn ich keinen Bock mehr habe, schalte ich kurzerhand den Fernseher aus und meine PS5 versetzt sich wie von Zauberhand in den Stand-By-Modus – einfacher geht es nun wirklich nicht mehr.

Das alles funktioniert dank einer ganz besonderen Funktion: HDMI Device Link. Ist diese sowohl beim Fernseher und der PS5 aktiviert, können die beiden Geräte problemlos miteinander kommunizieren, um sich etwa ein- und auszuschalten. Und wer will, kann auf diese Weise sogar seine Fernbedienung dazu nutzen, um seine PS5 zu steuern und sich damit den Kauf der teuren PS5-Remote sparen – eine wirklich praktische Funktion.

Leider jedoch nicht nur praktisch, sondern auch verdammt frustrierend – zumindest für mich. Denn aus Gründen, die mir absolut unerklärlich sind, funktioniert der Spaß an meinem LG-OLED-Fernseher nicht so, wie er sollte. Zwar sind die oben genannten Features auch auf meinem TV verfügbar, nur habe ich noch das Privileg ein kleines Extra ergattert zu haben. Denn immer, wenn ich meine PS5 ausschalte, auf eine der integrierten Streaming-Apps wie Disney Plus, Amazon Prime Video oder Netflix wechsle und meinen Fernseher dann nach meiner Binge-Session ausschalte, klingelt bei meiner PS5 auf einmal der HDMI-Wecker und sie schaltet sich wieder ein – und das ist verdammt nervig.

Dabei ist es komplett egal, ob ich meine PS5 komplett ausschalte oder nur in den Stand-By-Modus versetze. Besonders kurios: Das Problem tritt selbst dann noch auf, wenn ich die beiden Zusatzoptionen unter HDMI Device Link deaktiviert habe. Diese sind laut der Beschreibung dafür zuständig, meinen Fernseher einzuschalten und auf den richtigen HDMI-Eingang zu wechseln, wenn die Konsole angeht und sie in den Stand-By-Modus zu versetzen, wenn ich den TV ausschalte. Meine einzige Lösung: Ich muss HDMI Device Link in den Einstellungen der PS5 komplett deaktivieren. Nur so kann ich verhindern, dass meine Konsole sich einschaltet, wenn ich meinen Fernseher nach einer Runde Netflix ausschalte.

Das mag zwar nach einer Kleinigkeit klingen, ist für mich jedoch ein echtes Ärgernis. Denn dank dieses winzigen Fehlers geht mir ein Teil des Komforts verloren, den ich von der Konsole erwarte.

PS5-Feature ist kaputt: Ist Sony oder LG schuld?

Ob nun Sony oder LG für das Fehlverhalten verantwortlich sind, kann ich nicht sagen. Fakt ist: Ich bin nicht der Einzige, der mit solchen Problemen zu kämpfen hat – auch ohne LG-Fernseher. Ein Leidensgenosse berichtet etwa, dass sich seine PS5 dank HDMI Device Link nach dem Ausschalten direkt wieder einschaltet (Quelle: GameFAQs). Er spielt auf einem Samsung-TV.

Und auch auf Reddit finden sich weitere Einträge von frustrierten PS5-Spielern, die allerlei komisches Verhalten der HDMI-Device-Link-Funktion schildern und sich keinen Reim darauf machen können (Quellen: Reddit 1 / Reddit 2). Der gängigste Ratschlag unter den geplagten PS5-Spielern: HDMI Device Link einfach ausschalten.

Die Idee hinter der HDMI-Geräteverbindung ist genial – zumindest, wenn sie auch funktioniert. Ich drücke derweil die Daumen, dass Sony oder LG noch ein Update für den Fernseher oder die Konsole rausbringen, welches dieses Problem löst. Denn so geht für mich ein Teil des Next-Gen-Zaubers flöten.