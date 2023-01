WoW-Community diskutiert Kern-Feature – „Schmeißt es einfach raus“

Herrscht bald Liebe zwischen Horde und Allianz? Die Spieler würde es freuen. (Bild: Blizzard)

Der Kampf zwischen Horde und Allianz ist auf den ersten Blick ein zentrales Element des Warcraft-Universums. Schon in seinen Anfängen als Strategiespiel kämpften Orks gegen Menschen und der Konflikt der beiden Fraktionen ist auch im Erfolgs-MMO World of Warcraft ein zentrales Element. Doch sowohl Spielelemente als auch Geschichte entfernen sich immer mehr davon, einem Teil der Community kann das nicht schnell genug gehen.

WoW: Ist bald Schluss mit Horde gegen Allianz?

In WoW brennt der Konflikt zwischen Horde und Allianz seit 2004 mal mehr oder mal weniger heiß. Tatsächlich haben beide Fraktionen im Laufe der Zeit schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet, auch wenn des eher auf der Story-Ebene passierte und auf das tatsächliche Gameplay kaum Einfluss hatte. Doch während Battle for Azeroth sich in der Handlung noch stärker auf den Fraktionskrieg fokussierte, ging es sowohl in den Geschichten aus Shadowlands als auch Dragonflight mehr darum, gemeinsam ein größeres Übel zu bekämpfen.

Diese Annäherungen entstanden nicht nur in den Zwischensequenzen, sondern auch im Gameplay. Schon zum Ende von Shadowlands konnten sich Spieler in organisierten Gruppen aus beiden Fraktionen zusammenfinden und gemeinsam mythische Dungeons, Raids und gewertetes PvP bestreiten. In Dragonflight teilen sich mittlerweile Horde und Allianz die Mobs beim Leveln, ihr müsst also die Gegner nicht mehr „flaggen“ damit ein Hordler oder Alli sie euch nicht mehr wegnehmen können. Das Spiel entwickelt sich also schon länger in Richtung fraktionsübergreifendes Gameplay.

Fraktionsübergreifende Gilden: Nur eine Frage der Zeit?

Tatsächlich ging die Community davon aus, dass es mehr eine Frage des „Wann?“ und nicht des „Ob?“ ist. In einem Interview mit raider.io sagte Game Director Ion Hazzicostas, sie seien über das „Ob?“ schon hinaus und fraktionsübergreifende Gilden stehen auf dem Plan, es sei nur nicht so einfach umzusetzen. (Quelle: raider.io).

Im Gespräch mit der Profi-Gilde Limit erklärte Hazzicostas es wäre technisch sehr schwer und auch wenn es noch keinen Zeitrahmen gibt, soll das Feature noch im Verlauf von Dragonflight an den Start gehen. (Quelle: Maximum via YouTube).

Community befürwortet diesen Schritt

Das Thema wird schon länger in der Community diskutiert und bekam durch eine Aussage von Production Director Patrick Dawson neuen Aufwind, da seine Wortwahl unter Spielern für Verwirrung sorgte. Laut Dawson seien fraktionsübergreifende Gilden „etwas, das wir in Betracht ziehen“. (Quelle: PCGamesN).

Im Reddit sorgte diese Aussage für Gesprächsstoff und wie beispielsweise im folgenden Thread sind viele Spieler für eine rasche Einführung der fraktionsübergreifende Gilden:

So schreibt der Nutzer Tyudall_316: „An diesem Punkt sollten sie das Fraktionssystem einfach rausschmeißen.“ SojurEido kommentierte: „Fraktionen haben mittlerweile keinen fNutzen mehr in diesem Spiel. Thematisch und funktional wurden sie durch die Geschichte und tatsächliche Bedürfnisse verdrängt.“

Mit den „tatsächlichen Bedürfnissen“ ist der Wunsch vieler Spieler gemeint, mit Freunden aus der anderen Fraktionen zu spielen und auch das auf einigen Realms herrschende Ungleichgewicht zwischen Horde und Allianz aufzulösen. Vielen geht es auch darum, Wartezeiten und Möglichkeiten für das Raiden, Welt-Events und auch sonstige Inhalte zu verbessern.