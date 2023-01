Pokémon Karmesin & Purpur: Neuer Glitch macht euer Reittier erst richtig legendär

Danke eines Glitch wird Koraidon noch mächtiger. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Die neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur stellen euch gleich zu Beginn ein legendäres Taschenmonster zur Seite. Ein Fan hat jetzt einen Glitch entdeckt, mit dem sich Koraidon und Miraidon in ungeahnte Höhen vorwagen.

Neuer Glitch gibt legendären Pokémon ein Upgrade

In Pokémon Karmesin & Purpur könnt ihr eine gewaltige offene Welt erkunden. Da die Jagd nach Taschenmonstern zu Fuß ziemlich lange dauern würde, bekommt ihr ein treues Reittier zur Seite gestellt. Die legendären Pokémon Koraidon oder Miraidon (je nachdem, welche Edition ihr gekauft habt) sind dabei zunächst noch geschwächt. Erst mit der Zeit erholen sie sich und entfalten ihr volles Potenzial.

Dazu gehört auch eine Gleit-Funktion, mit der ihr von hohen Orten der Map herabsegeln könnt. Allerdings ist hier noch Luft nach oben. Twitter-User yuudainano hat hierfür einen Glitch gefunden, der das Pokémon zu einem Superhelden macht, der blitzschnell durch den Himmel flitzen kann (Quelle: yuudainana)

So funktioniert der Glitch: Zunächst sucht ihr euch einen möglichst hohen Startpunkt. Dann setzt ihr zum Gleitflug an, brecht ihn direkt wieder ab, dreht das Pokémon etwas und fangt dann wieder an, in die gewünschte Richtung zu gleiten.

Der YouTuber LuckyPunch zeigt euch, wie ihr den Glitch ganz einfach selbst ausführen könnt:

Pokémon Karmesin & Purpur: So sehr ihr die Welt von oben

Für den Glitch ist definitiv etwas Übung notwendig. Sobald ihr den Bogen raushabt, steht auch allerdings eine ganz neue Art der Fortbewegung offen. Über die Map hinwegzusausen ist zwar nicht ganz so effizient wie die Schnellreise, aber es macht dafür deutlich mehr Spaß. Es lohnt sich außerdem, die große Welt von Pokémon Karmesin & Purpur mal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Bugs und Glitches sind in Pokémon Karmesin & Purpur leider keine Seltenheit. Aus Ärger über den technischen Zustand des Spiels hagelt es nur so Beschwerden der Fans. Inzwischen wurde sogar ein Negativ-Rekord auf Metacritic erreicht.