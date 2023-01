Switch-Geheimtipp: Großer Steam-Hit landet endlich auf Nintendo-Konsole

Inscryption ist jetzt auch auf der Nintendo Switch verfügbar. (Bild: spieletipps / Valve / Devolver Digital)

Horror, Rätsel und Deckbuilding – der Steam-Hit Inscryption hat es geschafft, die Herzen der PC-Spieler in kürzester Zeit zu erobern. Jetzt ist das mysteriöse Spiel endlich auch auf der Nintendo Switch zu haben. Zeit, sich gemütlich damit auf die Couch zu schwingen.

Steam-Hit landet endlich auf der Switch

Bereits seit Oktober 2021 können PC-Spieler auf Steam ihre Hände an das außergewöhnliche und beliebte Inscryption legen. Das Spiel konnte bisher nicht nur zwei begehrte Preise als Spiel des Jahres abstauben, sondern hat auch schon längst die eine Million-Marke an verkauften Exemplaren geknackt.

Die Entwickler, die bereits mit abgefahrenen Indie-Hits wie Pony Island auffielen, beschreiben Inscyption als „eine rabenschwarze, kartenbasierte Odyssee, die Deckbuilding-Roguelike, Rätsel im Stil eines Escape-Rooms und Psycho-Horror zu einem blutigen Smoothie pürieren.“

Inscryption: Nintendo Switch Ankündigungstrailer

Wer nun bei dem Begriff Deckbuilding ein trockenes Kartenspiel erwartet und das Weite suchen will, irrt sich. Denn das Kämpfen mit den Karten ist nur die Gameplay-Grundlage für die vielschichtige Story, cleveren Twists und einen psychologischen Horror, der euch in die Tiefen zieht.

Was gefällt den Spielern an Inscyption?

Auf Steam kann das Kartenkampfspiel die höchste Wertung einfahren und mit 96 Prozent positiven Bewertungen glänzen.

Für die Spielenden ist der Kartenkampf sehr spaßig und leicht zu lernen. Der besondere Mix an verschiedenen Elementen und Genres hat es den meisten angetan. Viele merken an, dass sie selten ein so abwechslungsreiches und überraschendes Spiel gezockt haben.

Daher ist es auch am besten, wenn ihr so wenig wie möglich über Inscryption wisst, bevor ihr euch auf die Reise begebt.

Wer also ein Spiel der etwas anderen Art sucht, sollte Inscryption unbedingt auschecken. Es ist perfekt, um sich in der dunklen Jahreszeit im Handheld-Modus mit der Switch auf die Couch zu hocken, rundenbasierte Kartenkämpfe auszutragen und die gruseligen Charaktere und Geheimnisse zu erforschen.

Hier gelangt ihr zum Spiel im Nintendo eShop:

Inscryption im Nintendo eShop

Ihr wollt weitere Horror-Tipps für die Nintendo Switch? Dann schaut einmal hier vorbei: