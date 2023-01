Fan stellt das ideale Pokémon-Spiel vor – Tausende Spieler sind begeistert

Ein Fan hat sich das perfekte Pokémon-Spiel zusammengestellt. (Bild: Nintendo)

Es gibt bereits zahlreiche Hauptspiele zu Pokémon – von Spin-Offs wollen wir da jetzt erst gar nicht reden. Zwar ist die Spielreihe oft grundsätzlich für dasselbe Ergebnis ausgelegt, doch trotzdem unterscheiden sie sich in den Inhalten. Ein Fan hat sich jetzt das perfekte Spiel aus den Bestandteilen der bisher erschienen Teile zusammengestellt.

Das perfekte Pokémon-Spiel: Ein Reddit-Nutzer hat eine ganz genaue Vorstellung

Mit Pokémon-Legenden: Arceus sowie Karmesin und Purpur sind allein im Jahr 2022 zwei, bzw. drei Hauptspiele erschienen. Dann gibt es da noch das AR-Spiel Pokémon GO, das weltweit gespielt wird – dazu unzählige Spin-Offs wie beispielsweise Let’s Go Pikachu, Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Rumble Rush und New Pokémon Snap. Kurzum: Jeder Pokémon-Fan wird fündig.

All diese Spiele unterscheiden sich in einigen Punkten und hier und da gibt es immer ein Feature, einen Charakter oder bestimmte Kämpfe, die besonders gefallen und in Erinnerung bleiben. Vermutlich gibt es aber für keinen Pokémon-Fan das perfekte Spiel, vorstellen kann man es sich aber. Das hat Reddit-Nutzer NuclearCandle getan und seine Idee mit der Community geteilt:

Für ihn würden unter anderem Punkte wie die Fangmechanik aus Arceus, die Karte aus HeartGold und SoulSilver mit einem Open-World-Stil wie in Karmesin und Purpur, die befreundeten Charaktere aus Karmesin und Purpur, das rivalisierende Team aus Schwarz und Weiß sowie Mega-Entwicklungen eine perfekte Mischung für ein Spiel ergeben.

Diese Dinge würden in einem perfekten Pokémon-Spiel vermutlich auch nicht passieren:

Pokémon: Viele Reddit-Nutzer stimmen dem zu

Annähernd 40.000 Likes und unzählige zustimmende Kommentare machen schnell klar: Die Community findet die Idee von NuclearCandle gut und bringt sogar noch eigene Wünsche ein. Dazu zählt beispielsweise das Feature „Verfolgung“ aus den Spielen Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli!

Des Weiteren hat es einigen wohl der Stil aus Pokémon Schwert und Schild angetan. „Verdammt war das süß“, kommentierte zum Beispiel Reddit-Nutzer queen_debugger.