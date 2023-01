Ich wollte Pokémon immer mögen – aber erst 2022 habe ich es geschafft

Mein Spiel des Jahres 2022 zeigte mir, was mir bei Pokémon immer gefehlt hat. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Pokémon hatte immer etwas an sich, das ich mochte: Taktische Kämpfe mit den eigenen Lieblingsmonstern, die man sammeln und mit denen man sich anfreunden konnte. Das Prinzip also hat mir immer gefallen – nur in der Umsetzung fehlte mir stets etwas. Was es war, habe ich jetzt herausgefunden: Denn mein Spiel des Jahres 2022 macht diese Komponente von Pokémon besser als je zuvor.

Pokémon sollte das perfekte Spiel für mich sein – war es nur nie

Pokémon hat alles, was ich mag: Es ist schnell dabei, den Spieler zu belohnen, lässt einen unterschiedliche Haustiere fangen und sorgt dafür, dass man sich sein individuelles Team zusammenstellen kann. Kurz gesagt: Ich wollte Pokémon immer lieben, aber Pokémon hat es mir nicht leicht gemacht.

Das liegt zum einen daran, dass ich lange keine Konsole für die Pokémon-Spiele hatte und deshalb, nun, eben kein Pokémon gespielt habe. Als ich mir dann endlich die Nintendo Switch holte (beste Investition überhaupt!), wurden Pokémon: Schwert sowie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sofort dazugekauft.

Und dann war Pokémon eine derbe Enttäuschung. Der anfängliche Hype ließ viel zu schnell nach, die Kämpfe waren mir zu einfach, viele Pokémon fand ich hässlich und am schlimmsten: Nach nur kurzer Zeit hatte ich die Lust daran verloren, die Haupt- und Nebenquests zu absolvieren. Das Spiel wurde weggelegt.

Vor drei Jahren hatte ich also mit Pokémon abgeschlossen. Und ich dachte mir, das wäre eine Entscheidung für immer gewesen.

Ungelöst: 7 Pokémon-Mysterien, die niemand erklären kann Bilderstrecke starten (8 Bilder)

Pokémon-Legenden: Arceus änderte alles

Den Anfang machte ein Spaziergang mit einem guten Freund, auf dem er mir erzählte, dass Pokémon-Legenden: Arceus anders ist als die ganzen Pokémon-Spiele der letzten Jahre. Es sehe schlechter aus und es würde das ausgeleierte Konzept der Spiele, das Jahr zu Jahr wiedergekäut wurde, völlig auf den Kopf stellen. Zweiteres wäre jedoch ein Segen: Denn nicht nur biete es große, offene Welten – auch die Story besinne sich auf Originalität.

Ein paar Monate habe ich gebraucht, ehe ich mich doch entschloss, es zu kaufen und Pokémon damit eine neue Chance zu geben. Zum Glück! Denn Pokémon-Legenden: Arceus ist so völlig anders als jene Pokémon-Spiele, die ich kannte – und es ist so viel besser.

Schon Pokémon-Legenden: Arceus gespielt? Schaut in den Trailer:

Pokémon-Legenden: Arceus – Willkommen in der Hisui-Region

Weniger modern, fantasievoller, offener, immersiver: Arceus bietet einem Fantasy- und Rollenspieler wie mir nicht nur ein besseres Setting, sondern auch eine bessere Story und vor allen Dingen einen Grund, die ganzen Quests zu absolvieren. Ich liebe es, dass Arceus in der Vergangenheit spielt und sich eben nicht wie "Unsere Realität, aber mit Pokémon!" anfühlt.

Ich liebe es, dass sich die Stadt und die Umgebung verändern, je mehr Quests ich erledige. Ich liebe es, die Pokémon zu erforschen – denn anstatt in irgendeiner Arena Bester zu werden, sollt ihr in Arceus den allerersten Pokédex erstellen, weil die kleinen Wesen noch so gut wie unbekannt sind. Ich liebe es, dass jede abgeschlossene Hauptquest stets mit einem Abendessen und dem Gang zum Bett endet, weil sich das richtig heimelig und schön anfühlt.

Lust, Pokémon-Legenden: Arceus selbst auszuprobieren? Holt es euch für die Nintendo Switch und seht, was ich meine!

Es ist einfach spaßig und entspannend, sich in Pokémon-Legenden: Arceus gen Abend einzuloggen, Pokémon zu sammeln oder einfach nur daran zu arbeiten, jede einzelne Evoli-Entwicklung in seinen Besitz zu bringen. Noch dazu bin ich voll zufrieden mit der offenen Welt, die sich überhaupt nicht leer anfühlt und mich durchaus dazu anregt, sie zu erkunden. Pokémon-Legenden: Arceus hat meine Sicht auf Pokémon geändert, und allein deswegen ist es für mich das beste Spiel des Jahres 2022.