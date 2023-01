Skyrim trifft Halo: In Weißlauf fliegen jetzt Plasmagranaten

Skyrims Weißlauf erwacht in Halo Infinite zum Leben. (Bild: Bethesda//Microsoft Studios)

Skyrim gibt es mittlerweile nicht nur auf so ziemlich jeder Plattform, sondern auch in vielen anderen Spielen. Dank Map-Editoren und Mods erschaffen kreative Spieler die Welt von Bethesdas erfolgreichem Rollenspiel neu. Durch die Schmiede aus Halo Infinite sind in Weißlauf jetzt auch die Spartans los.

Skyrims Weißlauf gibt es jetzt auch in Halo

Die Schmiede (im Englischen „Forge“) ist ein kreatives Tool für Halo Infinite. Damit können Spieler eigene Maps erstellen und haben dabei genug Möglichkeiten, völlig neue Wege zu gehen und sich vom „klassischen“ Halo-Stil zu entfernen. Dank so viel Freiheit gibt es in Halo Infinite bereits zahlreiche berühmte Orte aus anderen Spielen als Maps.

Besonders viel Mühe hat sich ein Spieler mit dem Namen Bullet2thehead9 gemacht und die Stadt Weißlauf in Halo nachgebaut. Weißlauf ist die erste große Stadt, in die euch die Hauptquest von The Elder Scrolls 5: Skyrim führt. Die Halo-Version der Stadt ist natürlich nicht bevölkert. Kein Wunder, die Bewohner wollten sicher keinen Greifhaken ins Knie bekommen. Die Gebäude lassen sich ebenfalls nicht betreten. Zu viele Ecken und Etagen würden einem dynamischen Arena-Shooter wie Halo: Infinite aber auch nicht guttun.

In diesem Video des YouTubers DEWtheMCCOY könnt ihr sowohl einen Rundflug durch Weißlauf als auch ein wenig Gameplay sehen:

Wo findet ihr die Skyrim-Maps für Halo?

Die Map unterstützt die meisten Multiplayer-Modi, nur das Spielen mit Bots ist noch nicht möglich. Die Zeit und Mühe, die in diese Map geflossen sind, lassen kleine Ungereimtheiten schnell verblassen. Dass die Statue von Talos ziemlich verdächtig nach einem Spartan aussieht, ist zu verschmerzen. Auf halowaypoint.com findet ihr die Map im Content Browser. Dort gibt es übrigens auch eine Halo-Map von Flusswald, die ebenfalls von Bullet2thehead9 stammt.

Seit November 2022 können Spieler in der kostenlosen Beta-Version der Schmiede ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Skyrim bietet noch mehr bekannte Orte, die sich auch wunderbar als Halo-Map eignen würden: