Das beste CoD: Fans und Streamer haben klaren Favoriten

Modern Warfare 2 ist und bleibt der absolute CoD-Favorit der Community. (Bild: Activision)

Vor fast 20 Jahren erschien das erste Call of Duty. In dieser Zeit sind etliche Teile erschienen, einige mehr, manche weniger gut. Grund genug für uns, euch ein Fazit ziehen zu lassen und uns zu verraten, welches euer liebstes Call of Duty ist. Und das Ergebnis könnte kaum klarer sein.

Streamer gegen Fans – welches CoD gewinnt, welches verliert?

Bevor das neue CoD: Modern Warfare 2 alles wieder ins Wanken bringt, lassen wir Streamer und Fans aufeinandertreffen, um die gesamte Shooter-Reihe zu ranken. In der rechten Ecke warten die beiden bekannten CoD-Twitch-Streamer KayzahR und Riirex, in der linken Ecke die geballte spieletipps-Community.

Von Call of Duty bis Call of Duty: Vanguard – welche Teile landen laut ihnen in einer ultimativen Top Ten? Wo sind sich beide Parteien einig und wo gehen ihre Meinungen komplett auseinander? Seid gewarnt, in der folgenden Bilderstrecke geht es äußerst nostalgisch und kontrovers zu.

Das ultimative CoD-Ranking: Streamer gegen Fans Bilderstrecke starten (13 Bilder)

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Usern, die am CoD-Ranking teilgenommen haben. Genauso geht ein großer Dank an KayzahR und Riirex. Wir wünschen euch allen guten Loot und gutes Aim – und dass CoD: Modern Warfare 2 das Ranking wieder komplett umhauen wird.