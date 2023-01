Sony stellt sich quer: Diese 4 Spiele erscheinen auf keinen Fall für die Xbox

Ginge es nach Sony, sollte Final Fantasy 16 niemals für die Xbox erscheinen. (Bild: Square Enix)

Der Streit um die Activision-Blizzard-Übernahme geht weiter. Microsoft versucht aktuell, mit den Behörden einen gemeinsamen Nenner zu finden – gerade eine Klage durch die amerikanische FTC macht Probleme. Im Zuge der offiziellen Anfragen und Antworten durch die Behörden, aber auch Microsoft selbst, entstehen unzählige Dokumente, die auch Informationen enthalten, die für Spieler von großer Bedeutung sind.

Die Activision-Blizzard-Übernahme: Sony stellt sich quer

Vor knapp einem Jahr kündigte Microsoft an, den bekannten Publisher Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Seit Beginn stellt sich Hauptkonkurrent Sony quer und argumentiert vor allem mit der problematischen Exklusivität von Call of Duty. Es wird eine starke Monopolstellung auf dem Konsolenmarkt durch Microsoft befürchtet, auch wenn diese bereits Lizenzverträge zugesichert haben, damit CoD auch in nächster Zeit auf der PlayStation die Spieler erreicht.

Microsoft: „Sony blockiert Spiele für die Xbox“

Das Thema Exklusivität und die daraus mögliche Monopolstellung zieht sich wie ein roter Faden durch den Streit und ist eines der Hauptargumente von Sony. Microsoft führt jedoch an, dass gerade Sony wesentlich mehr auf Exklusiv-Spiele setzt. Laut einer Antwort an die britische Behörde Competition and Markets Authority (CMA) sorgt Sony dafür, dass einige Spiele durch Exklusions-Vereinbarungen nie für die Xbox erscheinen sollen. (Quelle: Xbox News for Koreans via Twitter).

Folgende Spiele sind davon betroffen:

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 16

Bloodborne

Silent Hill 2 Remastered

Den genauen Absatz findet ihr auf Seite 64 der offiziellen Antwort von Microsoft an die CMA.

Microsoft prangert also an, dass Sony genau das tut, was ihnen vorgeworfen wird und sich dabei nicht nur auf zeitlich begrenzte Exklusivität beschränkt, sondern versucht den Xbox-Release einiger Spiele vollständig zu verhindern.