Pokémon: Das verraten eure Spielstände über euch

Ihr glaubt gar nicht, wie viel eure Spielstände über euch verraten. (Bildquelle: OLM)

Unsere spieletipps-Leser haben uns ihre Spielstände gezeigt, und wir haben sie einem Experten vorgelegt.

Von Pokémon Rot bis Pokémon X/Y: Wie die Pokémon, so die Trainer

„Ich lern von dir und du von mir!“ – so heißt es in der berühmten Ohrwurm-Titelmusik der Pokémon-Serie, die ihr alle kennt. Und besser könnte man das Band zwischen Trainern und ihren Pokémon gar nicht beschreiben. Aber wie viel sagen eure Pokémon eigentlich über euch aus? Für ein ultimatives Experiment haben wir unsere Community auf Facebook darum gebeten, uns Fotos von ihren Pokémon-Spielständen zu schicken.

Danach wollten wir die Fotos eigentlich Professor Eich vorlegen – aber da der nicht wirklich existiert, haben wir den mindestens genauso guten und langjährigen Pokémon-Experten Klasoweit aufgesucht. Seine unglaublich lustige, interessante und nostalgische Analyse findet ihr in der folgenden Bilderstrecke. Es ist tatsächlich so, wie man sagt: Wie die Pokémon, so die Trainer.

Pokémon-Pro analysiert: Das sagen eure Spielstände über euch aus Bilderstrecke starten (14 Bilder)

Von Game Boy zu Game Boy, von Generation zu Generation, von Pokémon zu Pokémon – seit über zwanzig Jahren sammeln und trainiert ihr schon die kleinen Taschenmonster und lernt auch heute noch etwas dazu. Ein großer Dank geht an Pokémon-Experte Klasoweit, der gerade höchstwahrscheinlich wieder draußen auf gefährlicher Expedition ist. Mit Pokémon Go.