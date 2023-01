Overwatch 2: Pay2Win war gestern – Skin versaut euch für 20 Euro das Spiel

Der Medusa-Skin für Widow Maker ist ein ziemlicher Nachteil für Overwatch-2-Spieler. (Bild: Blizzard)

Blizzard startet das Jahr in Overwatch 2 mit einem Event, das sich thematisch an der griechischen Mythologie orientiert. Beim „Battle for Olympus“ trefft ihr auf Junker Queen als Zeus oder Lucio als Hermes. Widow Maker darf die Medusa mimen, doch wie in der Legende ist das eher eine Strafe – besonders für die Spieler.

Overwatch 2: Die Götter sind los

Vom 5. bis zum 19. Januar 2023 läuft in Overwatch 2 ein besonderes Event. Beim Battle for Olympus gibt es einen eigenen Spielmodus, ein FreeForAll mit den acht Helden, die einen Skin aus der griechischen Mythologie bekommen haben. Die Fähigkeiten der Helden wurden angepasst, um näher an den Vorlagen zu sein. Junker Queen als Zeus verschießt Blitze und Roadhog als Zyklop verschießt Steine mit seiner Ult.

Die acht Helden könnt ihr in diesem Trailer in Aktion sehen:

Overwatch 2 Seasonal Event | Battle for Olympus 2023

Während ihr einige Skins, wie zum Beispiel Zeus für Junker Queen über den Battle Pass freischalten könnt, sind andere nur als Bundles im Shop gegen Echtgeld erhältlich. Dazu gehört das Medusa-Bundle für Widow Maker. Für diese 20-Euro-Investition könnt ihr euch dann selbst das Spiel versauen.

Widow-Skin bringt großen Nachteil mit sich

Es gibt verschiedene Varianten der Medusa-Geschichte. In einer der gängigsten verwandelt die Göttin Athene Medusa in das bekannte Monster mit den Schlangenhaaren, als sie den Gott Poseidon dabei erwischt, wie er sich an Medusa vergeht. Über die Bestrafung infolge dieser Täter-Opfer-Umkehr gibt es sicher viel zu diskutieren, bleiben wir jedoch beim Thema Bestrafung. Die ereilt euch nämlich, wenn ihr aktuell die umgerechnet 20 Euro im Shop für den Skin bezahlt.

Der Widow-Skin besitzt natürlich die typischen Schlangen als Haarpracht, die sogar stets bedrohlich zischen. Daraus entstehen allerdings zwei Probleme. Zum einen hört ihr die Laufgeräusche der Gegner schlechter, zum anderen können eure Gegner selbst durch Wände ausmachen, wo ihr seid. Das Zischen verrät euch gleich doppelt.

Der bekannte Widow-Spieler Kephrii zeigt auf Twitter, was für ein Nachteil der Skin ist:

Für eine Heldin, die eigentlich als leise Scharfschützin gespielt und oft flankiert wird, sind die lärmenden Haare also ein echtes Problem. Somit fällt dieser Skin, bis die Entwickler das Problem lösen, in die eher unterbesetzte Kategorie „Pay2Lose“.

