PS Plus stockt auf: Sony schnappt sich 12 frische Spiele fürs Abo

Der Spielekatalog von Sonys Abo-Dienst erhält neues Futter! Schon bald können Nutzer von Extra und Premium ganze 12 neue Spiele zocken. Die Auswahl ist bunt und für jeden ist etwas dabei. Um welche Games es sich handelt und wann Spieler von PS5 und PS4 losspielen dürfen, erfahrt ihr hier.

Wie auch Konkurrent Microsoft, füllt Sony regelmäßig das Sortiment in ihrem Abo-Service von PS Plus auf. Abonnenten von Extra und Premium erwartet ab dem 17. Januar 2023 eine aufgefrischte Auswahl (Quelle: PlayStation-Blog).

Besonders Action-Freunde werden mit den Neuzugängen im Januar zufrieden sein. Hier habt ihr eine Auflistung:

Devil May Cry 5 Special Edition - Announcement Trailer | PS5

