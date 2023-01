Desaster hoch 6: Schwere Zeiten für Ubisoft – nicht nur wegen Skull & Bones

Ubisofts Piraten-Abentuer Skull & Bones wird zum sechsten Mal verschoben. (Bild: Ubisoft)

Und täglich grüßt die Landratte, denn falls ihr euch auf Skull & Bones freut, werdet ihr noch ein wenig länger auf dem Trockenen sitzen. Ubisofts Piraten-Abenteuer wird nun zum sechsten Mal verschoben und das Schlimmste: Uns Redakteuren gehen langsam die nautischen Metaphern aus.

Skull & Bones wird zum sechsten Mal verschoben

Es sollte mal der 9. März 2023 werden, an dem Skull & Bones endlich erscheint. Wer die turbulente Entstehungsgeschichte von Skull & Bones verfolgt hat, nimmt die mittlerweile sechste Verschiebung mit einem Schulterzucken hin. Das Spiel war ursprünglich für das Jahr 2018 geplant, bekam jedoch eine komplette Neuausrichtung verpasst.

Einen konkreten neuen Termin gibt es noch nicht. In einem aktuellen Finanzbericht spricht Ubisoft von einer Verschiebung ins Fiskaljahr 2023/2024, das für den französischen Publisher am 1. April beginnt. (Quelle: Ubisoft). Das bedeutet, dass Skull & Bones theoretisch auch erst Anfang 2024 erscheinen könnte. Es steht noch eine Open Beta an, allerdings gibt es auch für diese öffentliche Testphase noch keinen Zeitrahmen. Morgen, am 13. Januar 2023 wird es ab 18:00 Uhr einen Twitch-Stream mit neuen Infos zu Skull & Bones geben.

Ubisoft blickt auf enttäuschendes Jahr zurück

Der bereits genannte Finanzbericht enthält jedoch nicht die Verschiebung von Skull & Bones. Mit Blick auf das Jahr 2022 sagt Ubisofts CEO Yves Guillemot deutlich: „Wir sind wirklich enttäuscht von unserer jüngsten Leistung.“ Laut dem Bericht liegt das unter anderem am finanziellen Misserfolg von Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Just Dance 2023. Außerdem entwickle sich der Markt mehr in Richtung von „Mega-Marken“ und langlebigen Spielen. Aktuell besitzt Ubisoft keine laufenden Service-Games, die kontinuierlich Geld einbringen und Veröffentlichungen aus den eigenen großen Spielereihen blieben im vergangenen Jahr aus.

Assassin's Creed war immer eine sichere Bank für Ubisoft, doch auch diese Reihe muss sich weiterentwickeln:

Ubisoft will sich nach mehreren Fehlschlägen und eingestellten Spielen (zum Beispiel Ghost Recon: Frontlines oder Spinter Cell VR) auf große Namen fokussieren und setzt für das kommende Jahr auf Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und eben Skull & Bones.