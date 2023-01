Disney Dreamlight Valley: 5 Tipps, die Neulingen den Start erleichtern

Mit diesen Einsteigertipps meistert ihr Disney Dreamlight Valley im Handumdrehen. (Bild: Gameloft, Getty Images/dikobraziy)

Auch wenn Disney Dreamlight Valley noch im Early Access steckt, gibt es schon jede Menge zu tun. Damit Neulinge nicht total überfordert sind und den Überblick verlieren, gibt es hier ein paar nützliche Tipps für euch.

Disney Dreamlight Valley: Hilfe, was soll ich als Erstes tun?

Disney Dreamlight Valley ist ein Wohlfühlspiel durch und durch. Doch gerade am Anfang können die vielen Möglichkeiten an Quests, täglichen Aufgaben, Farming, Crafting und vieles mehr leicht überfordern.

So sieht es auch ein Disney-Neuling, der in einem Reddit-Thread um Rat bittet (Quelle: Reddit). Und die Dreamlight-Valley-Community steht sofort mit hilfreichen Tipps beiseite. Folgende Dinge solltet ihr also beachten, damit der Start spielend leicht gelingt.

Quests zuerst

Sucht euch einen Lieblingscharakter aus und macht euch erstmal ans Aufleveln eurer Freundschaft. Bleibt am besten an einer Questreihe dran. Holt immer nur nach und nach neue Charaktere ins Tal, sonst wird es schnell unübersichtlich.

Lasst euch außerdem ruhig Zeit beim Questen. Denn obwohl Disney Dreamlight Valley einiges zu bieten hat, werden euch die Missionen in der Early-Access-Phase bald ausgehen. Und dann müsst ihr geduldig auf das nächste Update warten.

Welche Charaktere euch erwarten und wie ihr sie freischalten könnt, erklären wir euch hier genau:

Gebt euren Begleitern bestimmte Aufgaben

Wenn ihr euren favorisierten Charakter mindestens auf Level 2 habt, könnt ihr ihm Aufgaben zutragen. Sie farmen also Items für euch. Betraut sie am besten mit dem Abbauen von Erzen oder Gartenarbeit.

Wie die Gartenarbeit funktioniert, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Um mehr Items von euren fleißigen Helfern zu bekommen, solltet ihr sie schnellstmöglich auf Level 10 bringen. Hängt dafür so viel wie möglich mit euren Freunden rum.

Sammelt Gegenstände und verkauft sie

Um einfach im Spiel voranzukommen, solltet ihr immer genug Energie und Sternenmünzen auf der hohen Kante haben. Für einen vollen Münzbeutel verkauft ihr am besten Gegenstände, die ihr nicht mehr benötigt. Darunter fallen am Anfang vor allen Dingen Blumen, Edelsteine und Holz.

Wie ihr das zum Beispiel bei Edelsteinen anstellt, haben wir euch in diesem Guide ausführlich zusammengefasst:

Wenn ihr Früchte sammelt und fleißig kocht, haltet ihr eure Energie oben, dann geht alles leichter von der Hand.

Sortieren, sortieren, sortieren!

Da es in Disney Dreamlight Valley viel zu Sammeln gibt, ist das richtige Inventar-Management das A und O. Ihr solltet euch also mit eurem Rucksack und den verschiedenen Truhen vertraut machen.

Gut zu wissen: Wenn ihr gesammelte Gegenstände in euren Truhen verstaut, habt ihr beim Kochen oder Werken, egal wo, dennoch Zugriff darauf. Ihr müsst also nicht alle Items im Rucksack bei euch mitschleppen. Dieser hat nämlich eine begrenzte Kapazität.

Da eure gekauften oder gebauten Kisten miteinander verbunden sind, ergibt es Sinn, sie an verschiedenen Orten auf der Map zu verteilen. So müsst ihr auch nicht immer nach Hause laufen, wenn euer Rucksack voll ist. Ihr könnt sie sogar nach verschiedenen Einsätzen platzieren. Zum Beispiel eine am Strand, in die ihr sofort eure geangelten Fische werfen könnt.

Keine Zeitreisen!

Während ihr fast alles in Disney Dreamlight Valley entspannt angehen und kaum Fehler machen könnt, solltet ihr auf jeden Fall auf Zeitreisen verzichten.

Wie auch zum Beispiel in Animal Crossing ist Disney Dreamlight Valley an die echte Zeit geknüpft. Das heißt: Es gibt begrenzte tägliche Aufgaben, danach müsst ihr für weiteren Fortschritt auf den nächsten Tag warten.

Während es möglich ist, die Zeit im Simulationsspiel zu ändern, solltet ihr das nicht tun. Nicht nur werden Gegenstände und Co. nicht erneut nachspawnen, ihr könnt mit Zeitreisen auch euren gesamten Speicherstand beschädigen. Seht also davon ab.

Welche täglichen Aufgaben ihr aber definitiv immer auf dem Schirm haben solltet, zeigen wir euch in diesem Video: