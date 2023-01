Neues „Skull & Bones“-Gameplay: Ich krieg’ schon bei der Map die Krise

Skull & Bones bietet viele Gefechte auf See, doch andere Piraten-Aktivitäten könnten zu kurz kommen. Ein Kommentar. (Bild: Ubisoft)

Zwei Tage nach der sechsten Verschiebung von Skull & Bones gibt es neues Gameplay zu sehen, doch was da über den Bildschirm schippert, macht mir wenig Hoffnung. In Ubisofts Piraten-Abenteuer fehlen offenbar sowohl die Piraten als auch das Abenteuer.

Skull & Bones: Wohl eher Skull & Bored

Seit gut einem Jahrzehnt doktert Ubisoft nun an Skull & Bones rum und vor einigen Tagen gab es dann die sechste Verschiebung. Natürlich muss Skull & Bones erscheinen, es gibt Investoren, Fans und einen Aktienkurs, die alle nicht sonderlich erfreut wären, wenn das Spiel nach dem ganzen Hin und Her dann doch gestrichen wird.

Um die Wogen zu glätten, gab es im Anschluss an die Verschiebung gleich eine halbe Stunde Gameplay. Keine Ahnung, wen das beruhigen soll, denn ich habe schon bei der Map die Krise gekriegt.

Skull & Bones stammt von einem Ubisoft, das überholt ist

Während des Streams ist hin und wieder die Map zu sehen und die ist zugepflastert mit unzähligen, sich wiederholenden Icons. Diese Art von Maps stehen für die Ubisoft-Formel, die auch eine Fülle an repetitiven Open-World-Aktivitäten beinhaltet, um zumindest den Anschein zu erwecken, dass die riesige Spielwelt mit Leben gefüllt ist.

Auf der Map von Skull & Bones finden sich die für Ubisoft typischen vielen Symbole mit Open-World-Aktivitäten. (Bild: Ubisoft)

Dieses Konzept ist für mich einer der Gründe, warum ich die letzten drei Assassin's-Creed-Teile nur in Etappen, mit viel Abstand dazwischen spielen konnte. Die aufgeblasene Open World, so hübsch sie auch ist, langweilt mich irgendwann nur noch. Vielen Ubisoft-Fans geht es genauso und – Überraschung! – das ist auch beim Publisher selbst mittlerweile angekommen. Das nächste Assassin's Creed wird deutlich kleiner und intimer. Mirage soll zu den Ursprüngen der Reihe zurückkehren.

Gerade weil Ubisoft das weiß, ist es umso trauriger, dass Skull & Bones offenbar in dieselbe Richtung will. Hier wird eben ein Spiel mit einem Grundkonzept gemacht, das vor zehn Jahren noch nicht so verbraucht war. Zwar wird Skull & Bones eine Art MMO, doch eine repetitive Spielwelt ist mit anderen Spielern zusammen nur bedingt spannender. Womit wir auch schon beim nächsten großen Problem sind.

Wo ist das Piraten-Abenteuer?

Im neuesten Gameplay-Video zeigen die Entwickler eine „Untersuchung“. Sprich: eine mehrstufige Mission, die eine eigene Geschichte erzählt. Die halbe Stunde könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Ein Hinweis für die Mission befindet sich in einer Stadt, die daraufhin geplündert wird. Während ich also warte, wie sich ein Balken füllt, darf ich dann vor der Küste hin und her fahren und dabei auf die immer gleichen Schiffe schießen? Klingt recht unspektakulär und sieht in Aktion auch nicht sonderlich viel besser aus. Den Großteil des Spiels auf dem Schiff zu verbringen, klingt nicht besonders piratenmäßig.

Ich will selbst plündern und mit dem Säbel in der Hand andere Schiffe entern! Doch das alles geht in Skull & Bones nicht. Ich kann, Stand jetzt, nicht mal meine Kajüte auf dem Schiff betreten. Im Video ist außerdem die Untersuchung eines Wracks zu sehen. Doch auch hier reicht das Halten eines Knopfes und alles ist an Bord – wahnsinnig spannend alles.

Ich erwarte von Skull & Bones ja nicht eine Simulation zu sein, doch auf meiner Checkliste „Piraten-Abenteuer“ sind noch nicht viele Haken. Alleine das Segeln wirkt so unnatürlich, als würden die Schiffe auf den ausgetretenen Pfaden wandeln, auf denen Ubisoft mit diesem Spiel ist. Wind, das Gewicht der Schiffe, Strömung oder Wassertiefe, alles scheint in den bisherigen Gameplay-Videos völlig egal zu sein.

Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn das Spiel denn endlich erscheint. Ubisoft begründet die Verschiebung mit „ein wenig mehr Zeit, um das Spiel auf Hochglanz zu bringen“. Mir fehlt allerdings kein Glanz, sondern spannendes Gameplay, und zwar Piraten-Gameplay.