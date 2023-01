Skyrim-Vorgänger kommt zurück: Fans schaffen, was Bethesda nicht kann

Die Kaiserstadt in Cyrodiil erstrahlt in neuer Pracht. Ihr müsst aber noch etwas warten. (Bildquelle: YouTube/Rebelzize)

11 Jahre nach dem Release von The Elder Scrolls 5: Skyrim ist immer noch kein Nachfolger in Sicht. Zum Glück arbeitet wenigstens die leidenschaftliche Community an einem neuen Rollenspiel in Tamriel. Das Herzensprojekt Skyblivion hat jetzt einen großen Meilenstein erreicht.

Skyblivion hat einen Release-Zeitraum

Das Fan-Projekt Skyblivion ist wohl eins der ambitioniertesten Modding-Vorhaben aller Zeiten. Das Ziel der Fans ist es, dem Rollenspiel The Elder Scrolls 4: Oblivion einen neuen Anstrich zu verpassen. Dafür bauen sie das komplette Spiel in der Engine vom Nachfolger Skyrim nach.

Nachdem auf YouTube bereits einige Male die Fortschritte des Projekts vorgestellt wurden, kommt jetzt die wohl größte Ankündigung: Skyblivion hat endlich einen Release-Zeitraum. Leider können sich die Entwickler nur auf ein Jahr festlegen. Das fertige Spiel soll demnach spätestens 2025 erscheinen. Damit ist dieser Release-Termin immer noch um einiges konkreter als die komplette Funkstille, die Bethesda zu The Elder Scrolls 6 verlauten lässt.

Schaut euch hier den neuen Trailer für Skyblivion an:

Cyrodiil sah noch nie so gut aus

Neben dem Release-Zeitraum zeigt der neue Trailer auch viele neue Bilder aus Cyrodiil. Besondere Highlights sind hier die vielen ausgefallenen Gegner-Typen, die es in Skyrim nicht wieder ins Spiel geschafft hatten. Wir bekommen sogar einen ersten Blick auf den Bösewicht des Spiels: Den Daedra-Prinzen Mehrunes Dagon.

Wenn Bethesda keine große Überraschung plant, wird Skyblivion vermutlich vor The Elder Scrolls 6 erscheinen. Aktuell arbeitet der Entwickler immerhin noch an Starfield. Fantasy-Fans dürfen sich also immerhin auf ein tolles RPG in der näheren Zukunft freuen.