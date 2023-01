Nach 14 Jahren gibt Ubisoft Entwarnung: Hype-Spiel wird nicht aufgegeben

Trotz offizieller Ankündigungen und Trailern hatten Fans von Beyond Good & Evil mittlerweile stark angezweifelt, ob das Sequel tatsächlich noch in Entwicklung sei. Nun gibt Ubisoft persönlich Entwarnung.

Im Mai 2023 werden 15 Jahre vergangen sein, seitdem der erste Trailer zu Beyond Good & Evil 2 erschien. Damit bricht das Spiel einerseits einen unglaublichen Rekord der Videospielindustrie, und besorgt gleichzeitig die Fans. Nach einer so langen Entwicklungszeit liegt die Frage nämlich nahe: Erscheint das Spiel überhaupt noch?

In den vergangenen Jahren kam es online immer wieder zu Frust seitens der Fans, denn neue Informationen zum Nachfolger waren rar gesät. Nun sorgte Ubisoft für einen weiteren Schock: Die Arbeit an drei unangekündigten Spielen musste eingestampft werden und das Piraten-Abenteuer Skull & Bones wurde erneut verschoben.

Zumindest wurde nach der Verschiebung von Skull & Bones neues Gameplay gezeigt. Doch auch das bietet Grund zur Diskussion:

Grund für ersteres sei, dass sich das Unternehmen fortan auf seine großen Marken konzentrieren wolle. Nachdem die Verkaufszahlen von Just Dance 2023 und Mario + Rabbids: Sparks of Hope hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, orientiert sich das Unternehmen nun um. (Quelle: Ubisoft)

Fans von Beyond Good & Evil können aufatmen. Trotz der vielen Verschiebungen und abgebrochener Projekte, soll der heiß erwartete Nachfolger weiterhin erscheinen. Das habe Ubisoft zumindest der Seite PCGamesN versichert:

„Die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 ist in vollem Gange und das Team arbeitet hart daran, seine ehrgeizigen Versprechen zu erfüllen.“