Assassin's Creed Mirage: Ubisoft hört für Neustart endlich auf die Fans

Mirage soll wieder ein traditionelles Assassin's Creed werden. (Bild: Ubisoft)

Assassin's Creed Mirage soll wieder ein traditionelles Spiel der Reihe werden. Die Fans wünschen sich eine Abkehr von den RPG-Monstern wie Origins, Odyssey und Valhalla, die Hunderte Stunden Spielzeit verlangen. Ubisoft will mit Mirage diesem Wunsch nun folgen.

Assassin's Creed: Fans haben die RPG-Monster satt

Mit Origins begannen die Spiele einen enormen Fokus auf die Aspekte von Open-World-Rollenspielen zu legen. Schon die Hauptstorys von Origins, Odyssey und Valhalla sind länger als die ersten drei Assassin's-Creed-Teile zusammen. Nebenquests, Sammelobjekte und erkundbare Orte verschlingen hunderte Stunden. Laut der Website How long to beat brauchen Perfektionisten, die alles in einem Spiel machen wollen, für Valhalla im Schnitt gut 144 Stunden. (Quelle: How long to beat).

Unter den Fans regt sich schon länger Widerstand gegen die übergroßen Open-World-Rollenspiele. Eine Entwicklung, die scheinbar auch Ubisoft nicht verborgen blieb, denn mit Assassin's Creed Mirage soll wieder ein kleineres und intimeres Spiel entstehen.

Schon der Trailer zu Mirage verrät eine Kursänderung:

Assassin's Creed Mirage

Mirage soll wieder ein traditionelles Assassin's Creed werden

In einem Interview mit GamesRadar spricht Stéphane Boudon, Creative Director für Mirage, über die Zukunft von Assassin's Creed. (Quelle: GamesRadar). Zwar nennt Boudon die letzten drei Teile „großartige Spiele“, doch man sei sich bewusst, dass Spieler langsam etwas anderes wollen. „Wir hörten unter den Fans das Verlangen nach einer charakterfokussierten Geschichte, die sich auf die Eckpfeiler der ersten ACs in einem intimeren Rahmen konzentriert“, erkläre Boudon.

Mirage wird sich also im kleineren Rahmen dem Assassinen-Handwerk widmen, ganz wie die ersten Teile der Reihe. Da ist es passend, dass Mirage mit Protagonist Basim auch geografisch zu Altaïr in den Nahen Osten zurückkehrt, wenn auch gut 200 Jahre vorher. Bayek, Kassandra und Eivor waren in großen Teilen auch Krieger, während Basim wieder ein „traditioneller“ Assassine ist.

Assassin's Creed Mirage soll noch im Jahr 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 erscheinen.