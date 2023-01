Warzone 2: Season 2 wird verschoben, doch Fans sollten sich darüber freuen

Für Season 2 nehmen die Entwickler die größten Kritikpunkte der Warzone-2-Community ins Visier.(Bild: Activision)

Die 2. Season von Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 wird offiziell verschoben. Zwar wird sich die Community dann noch etwas länger mit dem viel kritisierten Zustand des Spiels abfinden müssen, doch stellen die neuen Inhalte und Änderungen genau die Dinge dar, die sich die Fans am meisten wünschen.

Warzone 2: Season 2 wird auf Mitte Februar verschoben

Die Verschiebung der zweiten Season für Warzone 2 deutete sich schon im Vorfeld durch einige Leaks an. Die neuen Inhalte werden um gut zwei Wochen nach hinten verschoben, der neue Starttermin ist jetzt für den 15. Februar 2023 geplant. Für gewöhnlich geht es für Spieler aus Deutschland immer um 19:00 Uhr mit der neuen Season los.

Schon der Ankündigungs-Tweet enthält für CoD-Fans gleich mehrere erfreuliche Neuigkeiten. Zum einen soll der beliebte Resurgence-Modus zurückkehren, den Fans von Warzone 1 schmerzlich vermissen. Zum anderen ist auch das mit am meisten fehlende Feature des Vorgängers angekündigt worden, denn Warzone 2 soll eine neue und kleinere Map bekommen.

Einem Leak zufolge könnte es sich bei der Map um die Insel handeln, die von Al Mazrah aus zu sehen ist:

Für Fans des MW2-Multiplayers gibt es auch Grund zur Freude. Neben den üblichen neuen Maps, Waffen und Modi wurde auch endlich der Ranglisten-Modus angekündigt.

Entwickler wollen die größten Kritikpunkte angehen

Infinity Ward kündigte in einem weiteren Tweet an, sich einigen der größten Kritikpunkte seitens der Community zu widmen. Es soll Änderungen am Gulag, dem Loot-System und den Loadouts geben. Ob diese Anpassungen die Spieler zufriedenstellen, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch erstmal ein gutes Zeichen, dass die Entwickler mitbekommen, was die Community stört und sie daran arbeiten.

Unter diesem Gesichtspunkt kann die Verschiebung in einem positiven Licht gesehen werden, da es für die Entwickler möglicherweise nötig war an mehr als den vorher geplanten Inhalten zu arbeiten. Es wurde sich also Zeit genommen, sich mit den Wünschen der Community zu befassen.

Ob das etwas gebracht hat, erfahrt ihr vielleicht schon nächste Woche. Ein größerer Blog-Beitrag soll näher auf die kommenden Änderungen von Season 2 eingehen.