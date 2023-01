Mass-Effect-Geheimnis nach 16 Jahren gelüftet: Was hat Tom Cruise damit zu tun?

Der Top-Gun-Soundtrack würde auch sehr gut zu den Flugszenen mit der Normandy passen. (Bild: BioWare)

Mass Effect und Top Gun haben auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun, doch eine Spielerin teilte kürzlich eine interessante Beobachtung. Mass Effect besitzt gleich zum Spielstart ein „Top Gun“-Easter Egg. Der damalige Chef-Entwickler der Reihe Casey Hudson freut sich, dass es nach 16 Jahren endlich jemand gefunden hat.

Mass Effect: Spielerin entdeckt „Top Gun“-Easter Egg

Commander Shepard und Pete „Maverick“ Mitchell, die von Tom Cruise gespielte Hauptfigur aus Top Gun, haben mehr gemeinsam als ihr vermutet. Sie beide fürchten weder Tod noch Teufel, beziehungsweise Reaper. Zugeben, der Vergleich funktioniert nur, weil wir in Deutschland an die englischen Original-Titel von Filmen immer noch einen halben Satz dranhängen müssen.

Tatsächlich gibt es zwischen Top Gun und Mass Effect eine echte Verbindung. Im ersten Teil des Sci-Fi-Epos von BioWare findet sich eine Hommage an den Action-Film aus dem Jahr 1986. Das Easter Egg findet sich direkt zu Anfang des Spiels, doch es dauerte 16 Jahre, bis der Tweet eines Mass-Effect-Fans das Easter Egg an die breite Öffentlichkeit brachte.

Twitter-Nutzerin @MissSnizabelle stellte fest, dass sich die Eröffnungstexte von Spiel und Film ziemlich ähneln:

Unter dem Tweet finden sich viele Nutzer, denen die gewollte Ähnlichkeit noch nie aufgefallen ist. Fairerweise muss erwähnt werden, dass zwischen den Veröffentlichungen von Film und Spiel auch über 21 Jahre liegen.

Chef-Entwickler freut sich über Entdeckung

Der ehemalige Chef-Entwickler der Mass-Effect-Reihe Casey Hudson freut sich, dass es endlich entdeckt wurde. Hudson twittert: „ich warte darauf schon so lange“. (Quelle: Casey Hudson via Twitter). Hudson verließ BioWare im Jahr 2020 und gründetet Humanoid Studios, wo er aktuell an einem neuen Sci-Fi-Spiel arbeitet.

Bei BioWare befindet sich aktuell ein neues Mass Effect in Entwicklung, zu dem es bisher nur wenige Infos gibt. Das Studio spendierte jährlich zum N7-Day (7. November) ein paar Teaser, es gibt allerdings wenig Konkretes.

Vor etwa zwei Jahren gab es einen kurzen Trailer zum neuen Mass Effect: