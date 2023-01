Minecraft räumt auf: Berüchtigter Bug ist nach 10 Jahren endlich Geschichte

Es geht einem alteingesessenen Minecraft-Bug an den Kragen. (Bild: Mojang)

Mojang hat sich Mal wieder seinem umfangreichen Bug-Haufen gewidmet. Ein kleines Gameplay-Detail versauert dort schon seit unglaublichen 10 Jahren. Doch jetzt hat der Entwickler aufgeräumt. Wenn ihr künftig einen Treffer im Survival-Game erleidet, könnt ihr euch endlich auf eine korrekte Darstellung freuen.

Minecraft wird nach 10 Jahren von Bug befreit

In einem neuen Beta-Build ist Mojang zwei Fehler angegangen, die sich seit mehreren Jahren im Survival-Game tummeln. Einer davon ist das berüchtigte Wackeln nach links, wenn ihr Schaden bekommt (Quelle: Mojang).

Normalerweise sollte sich euer Charakter in eine bestimmte Richtung bewegen, wenn ihr getroffen werdet. Zum Beispiel: Kriegt ihr einen Pfeil in euren Hinterkopf geschossen, erfolgt eine Bewegung nach vorne. So könnt ihr ausmachen, von wo der Treffer kam. Das ist in anderen Spielen mit Trefferboxen langjährige Praxis.

Was viele vielleicht nicht wissen – eigentlich war das bei Minecraft auch einmal so. Bis 2012 war diese Darstellung korrekt und nur ein exklusives Problem des Multiplayers. Als der Singleplayer -und Multiplayer-Modus von Minecraft im Jahr 2012 zusammengelegt wurden, ist der Bug ebenfalls in die Einzelspielererfahrung rübergewandert.

So zierte dieses Problem die Bug-Liste von Mojang bereits seit 2013. Der Entwickler machte bisher keine Anstalten, das Problem wirklich anzugehen. Obwohl die Community dieses seit jeher bemängelt. Es existieren sogar etliche YouTube-Videos, die erklären, wie ihr den Fehler mit einer Mod in den Griff kriegt.

Wann kommt das bereinigte Feature?

Da Mojang damit gerade noch im Snapshot rumwerkelt, wird es wohl erst mit dem Update 1.19.4 auf die offiziellen Server ausgespielt.

Neben dem fehlerhaften Wackeln hat Mojang übrigens noch einen weiteren langjährigen Bug beseitigt. Während ihr im Sprint von einem Reittier absteigt, werdet ihr künftig nicht automatisch weitersprinten, sondern in normaler Geschwindigkeit fortschreiten.

