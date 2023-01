Ash verlässt Pokémon: Das sind seine Pläne für die letzten Folgen

Ash und Pikachu sind endlich Pokémon-Meister. Nun ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen. (Bild: The Pokémon Company)

25 Jahre dauerte es, bis Ash Ketchum mit seinem treuen Partner Pikachu endlich seinen Traum Pokémon-Meister zu werden, verwirklichen sollte. Nun hat er es geschafft und nimmt dies zum Anlass seine Rolle als Hauptcharakter im Anime zu räumen und Platz für eine neue Helden-Generation zu machen. Bis es soweit ist, erwartet euch aber noch eine emotionale Abschiedstournee.

In den Pokémon-Spielen schlüpft man regelmäßig in die Rolle eines neuen Protagonisten. Im zugehörigen Anime war das anders. Dort erwartete die Zuschauer 25 Jahre lang Ash Ketchum aus Alabastia, der zusammen mit seinem Pikachu daran arbeitete, Pokémon-Meister zu werden. Trotz der Zeit, die verstrich, blieb Ash immer ein Zehnjähriger und so gingen viele Fans davon aus, dass er auch immer der Hauptcharakter der Serie bleiben würde.

Ash wird Pokémon-Meister und verabschiedet sich

Obwohl Ash nicht gealtert ist, sein Ziel Pokémon-Meister zu werden, erreichte er doch. Anstatt sich aber nun auf zu neuen Abenteuern zu machen, zieht er sich zurück und macht Platz für die zwei neuen Protagonisten Liko und Roy. Bevor es aber so weit ist, erwarten euch noch elf letzte Episoden mit Ash und Pikachu, die euch die Möglichkeit geben, den beiden Lebewohl zu sagen.

Neue Helden: Trailer für die nächste Pokémon-Serie

Die Abschiedsepisoden, welche unter dem Titel Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master veröffentlicht werden, sollen zeigen, was Ash macht, nachdem er sein Ziel endlich erreicht hat. Dabei wird der frischgebackene Pokémon-Meister wohl keine großen Abenteuer mehr erleben, sondern sich einfach treiben lassen, alte Bekannte treffen und sich von ihnen verabschieden. So begegnet er etwa auch Latias wieder, welches er 2002 im Film Pokémon Heroes erstmals antraf.

Auch soll Ash verschiedene Teamaufstellungen haben, die bekannte Pokémon der vergangenen Jahre von ihm umfassen.

Ausstrahlung auch in Deutschland geplant

In Japan wurden bisher die drei ersten Folgen von Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master gezeigt. Wann Ash und Pikachu sich auch in Deutschland verabschieden, ist noch nicht bekannt. Aktuell scheint es wohl noch keine Fassung mit deutscher oder zumindest englischer Synchro zu geben. Eine weltweite Veröffentlichung ist allerdings geplant.

Pokémon hat für viele Fans eine ganz besondere Stellung in ihrem Herzen. Ihr habt uns eure Gründe genannt, warum ihr die Taschenmonster liebt.