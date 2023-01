Wann kommt's, Nintendo? Pokémon-Fans warten seit 26 Jahren auf dieses Feature

Schon seit Ewigkeiten wünschen sich Pokémon-Fans ein ganz bestimmtes Feature. (Bild: The Pokémon Company, Getty Images/JBryson)

Die Pokémon-Reihe hat zwar mit der Zeit immer wieder neue Funktionen und Features spendiert bekommen, doch eine ganz besondere Mechanik hat es bis heute nicht in die Spiele geschafft – und das stößt den Fans sauer auf.

Welches Feature fehlt den Pokémon-Fans?

Pokémon-Fans haben viele Vorstellungen davon was für Spielelemente die kommenden Generationen aufwerten würden. Zum einen wünscht sich eine Vielzahl den kompletten Pokédex zurück, zum anderen wären da aber auch noch hinterherlaufende Taschenmonster, eine komplett offene Welt und einen höheren Schwierigkeitsgrad. Aber auch das Endgame, also nachdem ihr Champion geworden seid, soll mehr bieten als bisher.

In einem Post auf Reddit schreibt User Rock2742 über seinen persönlichen Wunsch: Er möchte Arenaleiter sein. Ein Mal ein eigenes Gym führen – den Typ der Arena wählen, ein passendes Team aus starken Pokémon zusammenstellen und gegen verschiedenste aufstrebende Trainer antreten.

Spätestens nach Rubin und Saphir, wo der eigene Vater Arenaleiter war, war das Feature längst überfällig. Doch bis heute ist nach dem Besiegen der Top Vier kaum noch etwas in den Spielen zu erleben.

Community leitet bereits im echten Leben Arenen

Andere Fans im Thread teilen diesen Wunsch. So hätten einige bereits seit Pokémon Blaue und Rote Edition darauf gewartet, irgendwann endlich selbst die Leitung einer Arena zu übernehmen, andere erinnern sich gerne an die Geheimbasis in Alpha Saphir und Omega Rubin zurück, wo dies in einem kleinen, abgespeckten Rahmen bereits möglich war.

Ein Fan erzählt davon, wie er an seiner Uni an Turnieren teilgenommen hatte und sogar mehrere Jahre lang die fiktive Feenarena dort leiten durfte.

Wiederum andere Spieler wünschen sich einfach nur ihren Titel als Champion verteidigen zu dürfen oder mal als ein Handlanger bei einer bösen Organisation anzufangen.

Was Fans sich garantiert nicht wünschen, sind KI generierte Pokémon, wie diese hier: