Handyvertrag für Gamer: Die besten Tarife mit und ohne Smartphone

Zocken auf dem Smartphone kann einem so manch lange Wartezeit versüßen, zieht aber enorm viel Datenvolumen. Ein spezieller Handyvertrag für Gamer sollte her. (Bild: Getty Images/ Zephyr18)

Ihr zockt gerne auf dem Handy, aber euer Internet ist ständig aufgebraucht und deshalb sucht ihr einen günstigen Tarif mit viel Datenvolumen? Dann solltet ihr die folgenden Angebote im Netz von Telekom, Vodafone und o2 kennen.

Handyvertrag für Gamer: Fortnite & Co. verbrauchen viel Datenvolumen

Handy-Games machen mittlerweile nicht nur grafisch was her, sie bieten oft auch eine lange Spieldauer und einen Multiplayer-Modus. Das macht den Spielspaß zwar größer, hat aber auch seine negativen Seiten. Vor allem, wenn man unterwegs vom Smartphone aus ein paar Spiele zocken will und nicht mehr genügend Datenvolumen hat. Es muss also ein Tarif mit viel Datenvolumen her, denn beliebte Games wie Fortnite können bis zu 300 MB pro Spielstunde verbrauchen und einen kleinen Tarif schnell an seine Grenzen bringen. Die Übertragungsgeschwindigkeit sollte ebenfalls mindestens 50 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload betragen, um selbst in hektischen Multiplayern keinem Lag zum Opfer zu fallen.

Wir haben uns verschiedene Handytarife und auch Smartphone-Bundles genauer angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen aktuell lohnenswertesten Angebote.

Die besten SIM-only-Handytarife für Gamer

Wenn ihr bereits ein Smartphone besitzt und nur noch auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit viel Datenvolumen seid, bieten Telekom, Vodafone und o2 einige passende SIM-only-Handytarife an.

Die Telekom bietet spezielle und günstige Handytarife für Erwachsene und alle unter 28 Jahren an. Zum Verifizieren müsst ihr eine Kopie eures Personalausweises oder Reisepasses an die Telekom senden.

Die Handytarife von Vodafone bieten die "GigaDepot"-Option. Dabei wird ungenutztes Volumen in den Folgemonat übernommen und verfällt nicht, wie bei anderen Anbietern üblich. Auch hier gibt es spezielle Young-Tarife, die für alle unter 28 Jahren günstiger zu haben sind.

o2 bietet meistens die günstigsten Tarife aller Anbieter, außerdem gibt es aktuell einen bislang einzigartigen Tarif, der von Jahr zu Jahr um ganze 10 GB wächst, ohne mehr zu kosten.

Weitere informationen zum „o2 Grow“-Tarif findet ihr hier:

Außerdem gibt es dann noch etliche Angebote von Drittanbietern. In der folgenden Tabelle findet ihr die aktuell besten Handyverträge für Gamer mit mindestens 20 GB Datenvolumen:

Handyvertrag für Gamer: Bundle-Angebote mit Gaming-Smartphone

Wenn ihr unterwegs zum Beispiel Minecraft oder Fortnite spielen möchtet, braucht ihr mindestens Android 8.0 oder iOS 11. Empfehlenswert sind mindestens 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher bzw. ein Kartenslot, um diesen durch SD-Karten zu erweitern.

Ein aktueller und schneller Prozessor ist auch immens wichtig, um die Spiele flüssig darstellen zu können. Ein schneller Prozessor ist zum Beispiel der Snapdragon-888+. Aber auch der Samsung Exynos 2100 ist fürs Gaming sehr gut geeignet. Beim iPhone sollte mindestens ein A11 Bionic-Chip verbaut sein.

Auch solltet ihr auf die Bildwiederholrate achten: Mit einem 60-Hz-Smartphone werdet ihr zwar hinkommen, aber bei schnelleren Spielen schon mal mit der ein oder anderen Verzögerung rechnen müssen. Ideal sind 120 Hz, damit auch das anspruchsvollste Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde flüssig dargestellt wird.

Gute Angebote mit soliden Gaming-Smartphones findet ihr zum Beispiel bei Blau.de oder im Curved-Shop.