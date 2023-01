Ubisoft-Mitarbeitern platzt der Kragen – jetzt wehren sie sich

Ubisoft setzt viel Hoffnung in Assassin's Creed Mirage. Das schlechte letzte Jahr soll wieder wettgemacht werden. (Bild: Ubisoft)

Bei Ubisoft läuft es aktuell nicht rund, eingestampfte Projekte, verschobene Spiele und ein finanziell schlechtes Jahr 2022 sorgen für schlechte Stimmung beim französischen Publisher. In einer internen Mail verkündet CEO Yves Guillemot den Mitarbeitern, „der Ball liegt nun in eurer Spielfeldhälfte“. Diese und noch weitere Aussagen lassen viele glauben, das Management sehe die Schuld für die Misere bei ihnen. In Frankreich kündigte eine Gewerkschaft jetzt Streiks an und stellt umfassende Forderungen.

Ubisoft steckt in der Krise

Das vergangene Jahr lief alles andere als gut für Ubisoft. Es gab finanzielle Misserfolge und der Publisher setzte bei der strategischen Ausrichtung schlicht auf das falsche Pferd. Hinzu kam die nun sechste Verschiebung von Ubisofts nächster großen Marke Skull & Bones, ein Spiel, das symptomatisch für die aktuelle Schieflage des Unternehmens steht.

In einem Finanzbericht beim Treffen mit den Investoren erklärte Ubisoft, man wolle in den kommenden zwei Jahren insgesamt 200 Millionen Euro einsparen. (Quelle: Ubisoft). Dies soll durch „gezielte Umstrukturierungen, das Veräußern von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und die natürliche Personalfluktuation“ geschehen. Das bedeutet im Klartext: Entlassungen, Einsparungen und Personalabbau, bei dem schlicht Personen, die das Unternehmen verlassen, nicht ersetzt werden. Dies sind Aussagen, bei denen die meisten Gewerkschaften schon hellhörig werden.

Gewerkschaft ruft zum Streik auf

Zusätzlich zu dieser Ankündigung gibt es noch die von der Gewerkschaft als „katastrophal“ bezeichneten Aussagen von Ubisoft-CEO Yves Guillemot aus einer internen Mail an die Mitarbeiter. Laut Kotaku fordert Guillemot von ihnen „volle Energie und Einsatz, um sicherzustellen, dass wir auf den Weg des Erfolges zurückkehren.“ Sie werden außerdem dazu angehalten, „besonders vorsichtig und strategisch mit Ausgaben und Aktionen umzugehen“. Das soll sicherstellen, dass sie so (kosten-)effizient wie möglich arbeiten. (Quelle: Kotaku). In der Mail heißt es auch „der Ball liegt jetzt in eurer Spielfeldhälfte“, worin viele ein „es liegt an euch und nicht an uns“ sehen.

Laut Kotaku hat sich Guillemot für diese Aussage mittlerweile entschuldigt. Es sei ein missverstandener Versuch gewesen, die Mitarbeiter zu motivieren. Guillemot sagte, „ich wollte die Idee vermitteln, dass ich mehr denn je euer Talent und eure Energie brauche, um es zu schaffen“. (Quelle: Kotaku).

Die französische Gewerkschaft Solidaires Informatique Jeu Vidéo sieht hier den Versuch, die Probleme des Unternehmens auf die Mitarbeiter abzuwälzen und ihnen die Schuld daran zu geben. Laut der Gewerkschaft verlangt Yves Guillemot viel von den Mitarbeitern, ohne jedwede Kompensation zu bieten. Deswegen ist ein Streik des Studios in Paris für den 27. Januar 2023 geplant.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 10 Prozent, mit dem Hinweis, dass durch das im September 2022 durch Tencent getätigte Investment von 300 Millionen Euro, das Geld dafür da sein sollte. Des Weiteren sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Zum Beispiel durch die Einführung einer 4-Tage-Woche, ein Projekt an dem sich Ubisoft 2021 versuchte, dieses aber schnell wieder einstellte.

Der Streik beschränkt sich nur auf das Studio in Paris. Solidaires Informatique kämpft für viele Tech-Firmen in Frankreich. Ob sich Studios und Gewerkschaften aus anderen Ländern anschließen, ist derzeit nicht bekannt. In Deutschland unterhält Ubisoft Studios in Berlin, Mainz und Düsseldorf.

