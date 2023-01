Pokémon als Netflix-Serie: Trailer zeigt, wie eine Adaption aussehen könnte

Eine Live-Action-Pokémon-Serie wäre schon eine feine Sache. (Bild: The Pokémon Company)

Mit Meisterdetektiv Pikachu wagte sich das wohl erfolgreichste Franchise der Welt erstmals in Live-Action-Gefilde. Das ist mittlerweile schon fast vier Jahre her und bisher hat die Pokémon Company keine ähnlichen Projekte angekündigt. Ein Fan zeigt nun aber in einem selbstgemachten Trailer seine Vision einer Live-Action-Adaption von Pokémon und das angeblich nicht ohne Grund.

2019 kam mit Meisterdetektiv Pikachu der erste Live-Action-Pokémon-Film in die Kinos. Die Fachpresse konnte der Film nur bedingt überzeugen. Auf Metacritic erreichte er mit 53 Punkten bei 48 Bewertungen einen eher durchwachsenen Metascore. Die Fans hingegen zeigten sich deutlich begeisterter. 901 User gaben im Schnitt einen Score von 7,5.

Fan-Trailer zu möglicher Pokémon-Serie auf Netflix

Dennoch blieb es um ein neues Live-Action-Projekt im Pokémon-Universum lange still. Der Youtube-Creator SLUURP hat allerdings vernommen, dass ein solches als Netflix-Serie in der Mache sei. SLUURP ist vor allem für Fan-Trailer zu Videospielen bekannt und hat es sich nicht nehmen lassen, seine Vision für die mögliche Serie in einem Teaser-Trailer umzusetzen:

In der Videobeschreibung steht:

„Nach dem kommerziellen Erfolg von Meisterdetektiv Pikachu schien es unvermeidlich, dass andere Live-Action-Pokémon-Abenteuer für große und kleine Bildschirme adaptiert werden würden. Es heißt, dass der Ryan-Reynolds-Film ein Sequel bekommen soll, aber auch Netflix arbeitet an einem Live-Action-Pokémon-Film.“

Zusammenhang zu neuem Pokémon-Anime soll bestehen

Diese Info hat SLUURP bei The Illuminerdi entdeckt. Wie SLUURP in der Videobeschreibung erklärt, soll das neue Live-Action-Projekt in Verbindung mit der neuen Pokémon-Anime-Serie stehen. Auch dort weht bald ein frischer Wind, denn Ash verlässt die Show, geht vorher aber noch auf eine emotionale Abschiedtour.

