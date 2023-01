Eigentlich sind wir ja mitten in der dunklen Jahreszeit. Auch wenn es dank der Wetterlage oft nicht ganz danach aussieht. Wollt ihr vielleicht auf dem Bildschirm für Finsternis und Horror der genialen Sorte sorgen? Mit den kommenden Releases habt ihr Gelegenheit dazu.

Dead Space Remake: Im Weltall hört dich jeder schreien ... der ein gutes Sound-System hat. (Bild: EA)

Releases im Januar: Zurück auf die USG Ishimura

Vor 15 Jahren erschien der erste Teil der "Dead Space"-Reihe und entführte Spielende auf der ganzen Welt in die düsteren, von grosteken Monstrositäten heimgesuchten Korridore der USG Ishimura. Ein Bergbauschiff, das scheinbar leblos im All treibt. In der Rolle des Technikers Isaac Clarke wurdet ihr in einen Strudel aus purem Survival Horror gestoßen. Jeder Schritt barg Gefahren, an keinem Ort konntet ihr euch sicher fühlen.

Dieses grandiose Horror-Meisterwerk, dass an Filme wie Alien und Event Horizon erinnert, ist zwar sehr gut gealtert, dennoch kann es nicht schaden, mit einer kompletten Überarbeitung das immer noch funktionierende Horror-Szenario in die technische Gegenwart zu holen. Und genau das geschieht mit Dead Space Remake, das in den kommenden Tagen erscheint.

Wenn aber Horror so gar nicht euer Ding ist, seid unbesorgt! Es kommt noch was ganz Neues auf euch zu und es hat mit einer Open World und viel Magie zu tun. Nein, es handelt sich noch nicht um Hogwarts Legacy, das aber auch nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Schaut am besten mal in unser Video! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 4 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder waret ihr lieber auf den nächsten (unausweichlichen) Games-Schwung? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins neue Gaming-Jahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!