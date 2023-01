Warzone 2.0 kassiert Kritik – CoD-Fan erklärt, was sich alles ändern muss

Call of Duty: Warzone 2.0 muss von Fans harte Kritik einstecken. (Bildquelle: Activision)

Call of Duty: Warzone 2.0 spaltet auch zwei Monate nach dem Release die Community. Ein Spieler erklärt auf Reddit jetzt, was ihn an dem neuen Battle Royale so sehr stört und was Activision besser machen sollte – viele Fans geben ihm Recht.

CoD: Warzone 2.0 sorgt für Diskussionen

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Warzone hat Publisher Activision im November 2022 die nächste Version des CoD-Battle-Royales veröffentlicht. Warzone 2.0 konnte bislang allerdings noch nicht alle Spieler von sich überzeugen. Ein Fan hat seinem Frust jetzt auf Reddit Luft gemacht und direkt angemerkt, wie der Shooter verbessert werden könnte.

Call of Duty: Warzone-Fan kritisiert neues Spiel

In einem Reddit-Post, der bereits über 1.900 Upvotes erhalten hat, zieht User MajorRichardHead7 ordentlich gegen Warzone 2.0 vom Leder. Im Vergleich zum Vorgänger hätte das neue Battle Royale an vielen Elementen herumgeschraubt, obwohl es diese gar nicht nötig hatten. Als Beispiele führt er unter anderem die fehlenden Spielerstatistiken, die Benutzeroberfläche und die schwerfällige Handhabung von Fahrzeugen an. Er vergleicht den Release sogar mit EAs Mega-Flop Battlefield 2042.

In den Kommentatoren unter dem Post hat sich eine rege Diskussion entwickelt – und viele stimmen der Kritik zu. Vor allem die Benutzeroberfläche wird immer wieder als minderwertig dargestellt. Allerdings gibt es auch einige Fürsprecher, die zumindest den Vergleich mit Battlefield 2042 als ziemlich hart empfinden.

„Es ist das schlechteste UI, das ich jemals erleben musste.“ ( Reddit-User JustAcivilian24 )

) „Ja, es gibt keinen einzigen Aspekt, den ich besser finde als im Original.“ ( Reddit-User Metroidman )

) „Es benötigt auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit, aber du hast offensichtlich BF 20242 nicht zum Release gespielt lol. Warzone funktioniert immerhin.“ (Reddit-User Jimmithi)

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Warzone 2.0 an: