Mario Party war gestern: Bald spielen alle dieses neue Switch-Game

Dokapon Kingdom: Connect - Ankündigungstrailer

Dokapon Kingdom ist ein Favorit unter Kennern, nun sollen auch neue Generationen von Gamern auf den Genuss des Party-Spiels kommen. Das Remake soll immerhin noch dieses Jahr auf der Nintendo Switch erscheinen.

Mario Party bekommt Switch-Konkurrenz

Ihr habt noch nie etwas von Dokapon Kingdom gehört? Dann habt ihr etwas verpasst – zumindest wenn ihr Partyspiele à la Mario Party feiert. Das Brettspiel-RPG ist ursprünglich im Jahr 2007 auf der PlayStation 2 erschienen und wurde anschließend auf die Nintendo Wii portiert. Nun sollen mit dem Remake Dokapon Kingdom: Connect auch Switch-Besitzer in den Genuss des verrückten Rollenspiels kommen.

Im April 2023 soll das Switch-Remake in Japan erscheinen. Auch der westliche Release ist bisher für Ende Frühling angesetzt.

Was erwartet euch in Dokapon Kingdom?

Die Gemeinsamkeiten mit Mario Party beschränken sich bei Dokapon Kingdom auf den Multiplayer-Fokus und die Brettspiel-Mechanik. Worin es sich unterscheidet, ist sein Rollenspiel-Aspekt.

Denn anstatt nur am Rad zu drehen und über das Spielfeld zu ziehen, müsst ihr euch auch zwischendurch immer wieder Gegnern stellen und sie bekämpfen. Hierfür gibt es sogar Klassen: Spielt zum Beispiel als Krieger, Magier oder als Dieb und setzt eure speziellen Skills ein, um erfolgreich aus den Schlachten hervorzugehen.

Ziel des Spiels ist es alle Bosse zu besiegen und am Ende am meisten Geld zu haben, damit ihr die Tochter des Königs heiraten könnt – was, zugegebenermaßen, weder die beste noch unproblematischste Story ist, die man in einem so süßen Spiel hätte erzählen können.

Wo Dokapon Kingdom: Connect Mario Party dann aber doch wieder ähnelt, sind die vielen Gemeinheiten, die ihr euren Mitspielern antun könnt. Spielt euch gegenseitig Streiche und bestehlt euch, um am Ende zu siegen. Im Multiplayer können zwei bis vier Spieler gegeneinander antreten – mit der Switch-Version sogar im Online-Modus.

Meinung von Nathan Navrotzki