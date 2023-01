Nintendo Switch im Großformat: So habt ihr die Konsole noch nie gesehen

Ein Nintendo-Fan hat sich seine ganz eigene Mega-Switch zusammengebaut. (Symbolbild: spieletipps)

Im Frühjahr 2017 fand der Release der Nintendo Switch, somit ist die Hybrid-Konsole beinahe sechs Jahre alt. Dies schadet ihrer Beliebtheit aber kaum. Allerdings war ein Fan wohl nicht mit der Größe der Switch zufrieden und so bastelte er sich eine Version der Konsole im Großformat..

Nintendo hat im Videospiel-Business über die Jahre immer wieder mit innovativen Ideen glänzen und die Herzen von Spielern und Spielerinnen für sich erobern können. Das Super Nintendo Entertainment System, der Nintendo DS oder die Nintendo Wii waren zu ihrer Zeit allesamt große Hits, um nur einige zu nennen. Dabei wird allerdings oftmals vergessen, dass das Unternehmen nicht nur auf Glanzleistungen zurückblicken kann. So die Wii U trotz interessanter Spiele gewaltig, während der Gamecube hinter den Erwartungen zurück blieb.

Fan-Liebe: Nintendo Switch im Großformat

Mit der Nintendo Switch und dem Konzept, Handheld und TV-Konsole in einem Gerät unterzubringen, hat der Videospielhersteller aus Kioto wieder einen vollen Erfolg gelandet. Die Fans feiern die Konsole, trotz einiger Probleme, die Nintendo beim Switch-Nachfolger ausbessern muss. Bei einem Fan ging die Liebe zu der Hybrid-Konsole offenbar soweit, dass er nicht nur die regulär im Handel erhältliche Ausführung davon besitzen wollte, sondern sich eine Switch im Großformat ins Wohnzimmer geholt hat.

Ein Video davon macht in den sozialen Medien die Runde:

Die Über-Switch hat so gut wie alles, was das Herz eines Nintendo-Fans höher schlagen lässt. So sieht das Setup nicht einfach nur verdammt cool aus, sondern hat viele starke Features zu bieten.

Vollgepackt mit Nintendo-Konsolen

Im roten Joy-Con stecken ein GameCube und ein Nintendo 64, während im blauen ein Nintendo Entertainment System sowie ein Super Nintendo Entertainment System verborgen sind. Zu jeder Konsole sind auch die entsprechenden Controller vorhanden.

Die Unterseite der Switch lässt sich ausfahren und bietet alle für die Konsolen benötigten Anschlüsse. Auch ein kabelloses Ladegerät ist verbaut, damit das Handy nach dem Zocken einen vollen Akku hat.

Mit den enthaltenen Konsolen ist die Riesen-Switch besonders für Retro-Gaming interessant – allerdings bleibt die Frage offen, ob dieser große Switch-Fan eine originale Nintendo Switch integriert hat und wenn ja, wo er diese aufbewahrt.

Habt ihr jetzt Lust bekommen, eure eigene Switch zu verschönern? In der Bilderstrecke zeigen wir euch die zehn schönsten Skins und Hüllen für die Hybrid-Konsole: