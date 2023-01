Game-Pass-Überraschung: Neues Action-Game begeistert die Spieler

In Hi-Fi RUSH bekommt ihr auch einen tierischen Sidekick. (Bild: Tango Gameworks)

Es war eine ziemliche Überraschung bei der gestrigen Xbox Developer Direct, als Entwickler Tango Gameworks das Action-Spiel Hi-Fi RUSH vorstellte. Der bunte Comic-Look des Rhythmus-Spiels kam genauso unerwartet wie der direkte Release von Hi-Fi RUSH. Game-Pass-Abonnenten dürfen ab sofort zum Soundtrack loslegen und auch auf Steam könnt ihr das Spiel kaufen.

Hi-Fi RUSH: Action-Game erscheint aus dem Nichts im Game Pass

Entwickler Tango Gameworks ist bekannt für The Evil Within 1 und 2 sowie Ghostwire: Tokyo. Von den Schöpfern grausamer Survival-Horror-Spiele wie The Evil Within kommt ein fröhliches Rhythmus-Spiel in bunter Comic-Optik doch eher unerwartet. Dennoch stellte Tango Gameworks bei der Xbox Developer Direct Hi-Fi RUSH vor. Ein Action-Game bei dem es vor allem darum geht dem Soundtrack zu folgen und dass alle eure Aktionen mit dem Beat synchronisiert sind.

Hi-Fi RUSH müsst ihr nicht nur sehen, sondern auch hören:

Hi-Fi RUSH | Official Launch Trailer

Mit aktivem Game-Pass-Abo könnt ihr Hi-Fi RUSH ab sofort auf dem PC oder der Xbox Series X|S spielen. Ihr findet das Spiel aber auch auf Steam für den Preis von 30 Euro.

In Hi-Fi RUSH dreht sich alles um den Beat

Ihr spielt Chai, einen Möchtegern-Rockstar, dessen Herz bei einem Unfall mit einem Musikplayer verschmilzt. Mit seinem mächtigen Robo-Arm haut, springt und rätselt ihr euch durch die Level und bekämpft Gegner und fiese Bosse. Das alles passiert im Beat des Soundtracks, der neben einigen Original-Songs auch um Stücke von Nine Inch Nails oder The Prodigy erweitert wird.

Während ihr gegen einen bösen Mega-Konzern und seine Roboter-Armee kämpft, unterstützen euch Teamkameraden, mit denen ihr auch Kombo-Attacken ausführen könnt. Wie bei jedem Rhythmus-Spiel gilt: je besser ihr dem Takt folgt, desto mächtiger werdet ihr.

Auf Steam stapeln sich bereits die positiven Rezensionen. Ein Spieler beschreibt es als einen Mix aus Devil May Cry und Guitar Hero, eine anderer fragt scherzhaft: „Wo wart ihr, als Microsoft still und heimlich das Game of the Year 2023 veröffentlichte?“ Egal, ob der Soundtrack, die Kämpfe, das Movement oder die Performance, an Hi-Fi RUSH scheint alles zu stimmen. Ebenfalls gelobt wird der Humor und für einige ist es eine langersehnte Erinnerung daran, dass es noch echte Kreativität in der Videospielindustrie gibt.