Steam Sale: Diese 11 Aufbauspiele bekommt ihr gerade besonders günstig

In Frostpunk müsst ihr im ewigen Eis eine Siedlung bauen, um das Überleben das Menschheit zu sichern. (Bild: 11 bit studios)

Bei Steam gibt es aktuell viele Aufbauspiele in einem besonderen Sale. Spiele wie Frostpunk, Dwarf Fortress oder Subnautica sind zum Teil um 75 Prozent reduziert. Zu vielen Angeboten gibt es auch kostenlose Demos und ihr könnt Spiele vor dem Kauf erst ein mal testen.

Steam Sale: Viele Angebote für Aufbauspiele

Beim Base Builder Fest auf Steam stehen Spiele im Mittelpunkt, in denen ihr Dinge bauen könnt. Dörfer, Burgen, Häuser, Städte oder Produktionsanlagen – egal wofür ihr den Baumeister spielen wollt, es gibt das passende Angebot. Der Sale ist am 23. Januar 2023 gestartet und endet am 30. Januar 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr habt also noch genügend Zeit die reduzierten Spiele zu durchsuchen oder die eine oder andere Demo auszuprobieren.

Welcome to the Steam Base Builder Fest!

Fall ihr keine Lust habt, die vielen reduzierten Spiele selbst zu durchsuchen, haben wir natürlich ein paar Empfehlungen für euch:

Frostpunk: Rettet eure Kolonie vor dem Kältetod und trefft moralisch schwere Entscheidungen, um das Leben eurer Siedlung im Eis zu sichern. Frostpunk ist um 75 Prozent reduziert und kostet im Sale 7,49 Euro.

Subnautica: Für das Überleben in den Tiefen der See müsst ihr in Subnautica eigene Unterwasserbasen bauen. Im Sale zahlt ihr dafür 67 Prozent weniger und damit 9,89 Euro. Tipp: Auch das eisige Spin-Off Subnautica: Below Zero ist um 58 Prozent reduziert und kostet 12,59 Euro.

Planet Zoo: Falls euch Tiere eher liegen, könnt ihr in Planet Zoo euren eigenen Zoo entwerfen und managen. Das Spiel ist um 75 Prozent reduziert und kostet 11,24 Euro.

RimWorld: Gestrandet auf einem Planeten mit nur drei Überlebenden müsst ihr den den Kampf mit der neuen Welt aufnehmen. Eine KI erzählt dabei die Geschichte von eurer hoffentlich florierenden Siedlung. RimWorld ist um 20 Prozent reduziert und kostet 26,39 Euro.

Dwarf Fortress: Eines der Vorbilder für RimWorld war Dwarf Fortress. Diese Simulation einer ganzen Welt ist seit über 20 Jahren in Entwicklung, erschien jedoch erst im Dezember auf Steam. Schon im ersten Sale bekommt ihr 10 Prozent Rabatt und zahlt für Dwarf Fortress 26,09 Euro.

Dwarf Fortress kam zum Release auf Steam richtig gut an:

They Are Billions: Für Hardcore-Gamer ist They Are Billions ein spannendes Angebot. Mitten in einer Zombie-Apokalypse versucht ihr eure Siedlung vor den Horden zu schützen. Die Milliarden Zombies kosten im Sale 22,49 Euro, ihr bekommt also einen Rabatt von 25 Prozent.

Satisfactory: In einem Wort zusammengefasst, geht es in Satisfactory um Fließbänder. In diesem Fabrik-Aufbauspiel legt ihr komplexe Produktionsketten an und konstruiert gigantische Industriekomplexe. Das Early-Access Spiel kostet im Sale 17,99 Euro und erhaltet somit einen Rabatt von 40 Prozent.

Valheim: Zwar müsst ihr in Valheim auch viel kämpfen, doch dank des freien Bausystems könnt ihr ganze Dörfer und Burgen errichten. Das Spiel befindet sich noch im Early Access und ist im Sale um 39 Prozent auf 13,99 Euro reduziert.

Cities: Skylines: Den klassischen Städtebau bekommt ihr mit Cities: Skylines. Ob Wasser, Energie, Verkehr oder die Bedürfnisse der Bürger, ihr kümmert euch um alles. Das Bürgermeisteramt ist sogar um 70 Prozent reduziert und kostet 8,39 Euro.

Age of Empires 2 DE: Einen weiteren echten Klassiker bekommt ihr mit Age of Empires 2 und das sogar in der modernisierten Definitive Edition. Das Strategiespiel kostet 6,99 Euro, ihr erhaltet also einen Rabatt von 65 Prozent.

Für AoE-Fans ist dieses Projekt auch einen Blick wert:

Ihr findet auf der Aktionsseite im Steam Store noch jede Menge weitere Angebote. Außerdem gibt es zahlreiche kostenlose Demos, falls ihr erstmal probespielen wollt.