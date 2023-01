Die 2. Season für Warzone 2 soll das Spiel wieder näher an den Vorgänger bringen. (Bild: Activision)

Fans fordern seit Wochen Änderungen an Call of Duty: Warzone 2. Diese lassen sich recht gut mit „macht es mehr wie Warzone 1“ zusammenfassen. Mit der Verschiebung der 2. Season kündigten die Entwickler an, auf das Fan-Feedback einzugehen, ein erster Blog-Post zum kommenden Update dürfte die Community positiv stimmen.

Warzone 2 steht in der Kritik

In den letzten zwei Monaten gab es viele Diskussionen um Call of Duty: Warzone 2. Entwickler Infinity Ward entschied sich für die Fortsetzung des beliebten Battle Royale beim Gameplay neue Wege zu beschreiten. Viele Änderungen kamen bei der Community nicht gut an und viele wünschten sich, dass sich Warzone 2 stärker am Vorgänger orientieren sollte.

Lediglich bei der Map Al Mazrah scheint sich ein positiver Konsens zu finden, doch viele andere Aspekte des Spiels werden stark kritisiert. Scheinbar haben sich die Entwickler mit dem Feedback beschäftigt und gehen für Season 2 viele der genannten Probleme an.

Warzone 2 wird wieder mehr wie der Vorgänger

In einem Blog-Post gab es einen kurzen Ausblick auf die kommenden Änderungen. Die wichtigsten Anpassungen für den Battle-Royale-Modus haben wir hier für euch zusammengefasst:

Gulag: Rückkehr zum 1vs.1 und der Jailer fliegt raus. Stattdessen kehrt das Warzone-1-Overtime-Feature zurück.

Rückkehr zum 1vs.1 und der Jailer fliegt raus. Stattdessen kehrt das Warzone-1-Overtime-Feature zurück. Geld: Ihr findet höhere Geldsummen in Al Mazrah, dafür geben Aufträge etwas weniger Geld.

Ihr findet höhere Geldsummen in Al Mazrah, dafür geben Aufträge etwas weniger Geld. Loot & Inventar: Die Loot-Fenster verschwinden und Loot verteilt sich nun auf dem Boden. Es gibt nur noch eine Rucksack-Größe.

Die Loot-Fenster verschwinden und Loot verteilt sich nun auf dem Boden. Es gibt nur noch eine Rucksack-Größe. Loadouts: Ihr könnt wieder eigene Perks für euer Loadout zusammenstellen. Außerdem könnt ihr Drop-Marker auf der Map finden und es gibt einen zweiten öffentlichen Drop. Primär-Waffen an Buy Stations werden günstiger.

Ihr könnt wieder eigene Perks für euer Loadout zusammenstellen. Außerdem könnt ihr Drop-Marker auf der Map finden und es gibt einen zweiten öffentlichen Drop. Primär-Waffen an Buy Stations werden günstiger. Panzerwesten: Jeder Spieler hat zum Start eine Weste für drei Platten, Zweier-Westen gibt es nicht mehr. Ihr könnt beim Ausrüsten neuer Platten etwas schneller laufen.

(Quelle: Call of Duty Blog).

Im Blog-Post findet ihr noch weitere Anpassungen. Das UI wird verbessert und es wird endlich einen „Erneut spielen“-Button geben. Der Post enthält auch Details zu den Änderungen an DMZ und dem Multiplayer. In den nächsten Wochen sollen weitere Infos folgen, zum Beispiel zum Waffen-Balancing und der Einführung einer neuen kleineren Map, sowie die Rückkehr des Resurgence-Modus.

Mit diesen Aussichten können viele Spieler bereits diverse Haken auf ihrer Wunschliste setzen. Ob es dann tatsächlich das Spiel verbessert, erfahrt ihr spätestens zum Start der 2. Season, der für den 15. Februar 2023 geplant ist.