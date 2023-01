The Last of Us 3 und Uncharted 5: Entwickler macht klare Ansage

Ellie und Dina in The Last of Us Part 2. (Bild: Sony)

Entwickler Naughty Dog hat mit Uncharted und The Last of Us auf zwei der erfolgreichsten Videospielreihen der PlayStation im Portfolio. Aktuell begeistern Joel und Ellie in der HBO-Produktion Serien-Fans, doch wird es in Zukunft auch in Sachen Gaming Nachschub geben. Game Director Neil Druckmann hat eine gute und eine schlechte Nachricht für die Fans.

Naughty Dog ist fertig mit Uncharted

In einem Interview mit BuzzFeed sprach Naughty Dogs Game Director Neil Druckmann zwar primär über die erfolgreiche Serien-Adaption von The Last of Us, doch auch die Videospiele des Entwicklers wurden angeschnitten. (Quelle: BuzzFeed). Dabei ging es nicht nur um die Zukunft von The Last of Us, sondern auch um die der beliebten Uncharted-Reihe.

Leider kommt an dieser Stelle die schlechte Nachricht für alle Fans. Druckmann erklärt im Interview:„Für uns war Uncharted extrem erfolgreich. Uncharted 4 war eines unserer meistverkauften Spiele und wir konnten der Geschichte unseren letzten Pinselstrich geben und sagen, dass wir fertig sind. Wir ziehen weiter.“

Zumindest was Naughty Dog betrifft, geht Nathan Drake also in Rente. Zukünftige Remakes schließt das natürlich nicht aus. Ein Reboot der Reihe bei einem anderen Sony-Studio ist ebenfalls eine Option.

The Last of Us könnte weitergehen

Bessere Nachrichten gibt es für Fans der „The Last of Us“-Spiele. Bekanntermaßen arbeitet Naughty Dog zurzeit an einem Multiplayer-Spiel in der TLOU-Welt. Zu einem dritten Teil sagte Druckmann gegenüber BuzzFeed:„Genauso liegt es bei The Last of Us an uns, ob wir es fortsetzen wollen oder nicht. Unser Prozess ist derselbe wie bei Teil 2: Wenn uns eine fesselnde Geschichte mit einer universellen Botschaft und einer Aussage über die Liebe einfällt – genau wie beim ersten und zweiten Spiel – dann werden wir diese Geschichte erzählen. Wenn uns nichts einfällt, haben wir mit Teil 2 ein sehr starkes Ende und das wird das dann auch sein.“

Mit der richtigen Geschichte ist ein The Last of Us Part 3 also vorstellbar für Naughty Dog, es scheint daran aber noch nicht aktiv gearbeitet zu werden. Kein Wunder, denn neben der Arbeit am Multiplayer-Spiel ist für den 3. März 2023 die Veröffentlichung der PC-Version von The Last of Us Part 1 geplant.

Ein kurzer Teaser zur PC-Version von The Last of Us Part 1: