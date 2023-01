Wer wohnt in ′ner Ananas ganz tief im Meer? Saugstark und gelb und porös und zwar sehr? Wenn ihr die Antworten auf diese Fragen wisst, dürfte die kommende Release-Woche unter Umständen ein wahres Freudenfest für euch werden!

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake lässt euch in eine wahwitzige Cartoon-Welt abtauchen.

Releases im Januar: Ein Ananas-Haus auf dem Meeresgrund

Wenn zwei so stabile und vollkommen strukturierte Charaktere wie SpongeBob und Patrick einen mächtigen Gegenstand – sagen wir: zum Beispiel Meerjungfrau-Tränen, die Wünsche erfüllen – in die Hände kriegen, kann ja so gut wie nichts in einer Katastrophe enden. Oder? ODER?

Nun, es kommt auf die Perspektive an. Portale, die sich in frei erfundene Fantasiewelten öffnen? Pah! Das Gefüge des gesamten Universums ins Wanken bringen? Ich bitte euch ... So schlimm kann das nicht werden. Am besten, ihr überzeugt euch selbst davon, wenn SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake in den kommenden Tagen in den Release geht.

Zugegeben: SpongeBob erfreut sich einer großen Fan-Gemeinde, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Für all jene auf die das zutrifft, gibt es natürlich in den kommenden Tagen auch neue Games, die thematisch in allen möglichen Genres und Stilrichtungen angesiedelt sind.

Schaut am besten mal in unser Video! Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 5 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder wartet ihr lieber auf den nächsten (unausweichlichen) Games-Schwung? Wir freuen uns auf jeden Fall über einen weiterhin gelungenen Einstieg ins neue Gaming-Jahr! Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!