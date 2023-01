The Elder Scrolls 5: Skyrim – diese 8 Orte werdet ihr nie vergessen

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es so viel zu entdecen. (Bildquelle: Bethesda)

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist ein verdammt großes Spiel. Es braucht Hunderte Stunden, um wirklich jeden Flecken von Himmelsrand zu erkunden. Wir zeigen euch jetzt die acht Orte im Bethesda-RPG, die ihr niemals wieder vergessen werdet.

8 Orte in Skyrim, die immer noch beeindrucken

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist schon mehr als 10 Jahre alt. Himmelsrand hat mich bereits damals beeindruckt und auch jetzt weiß ich noch genau, wie es sich angefühlt hat, die fantastischen Orte zum ersten Mal zu erkunden.

Seien es die Draugr-Gräber, Gilden-Hauptquartiere oder ein großes Geheimnis, das in Himmelsrand schlummert, diese Schauplätze schießen mir sofort ins Gedächtnis, wenn ich "Skyrim" höre. Falls ihr bisher noch nicht dazu gekommen seid, das Rollenspiel selbst zu spielen, solltet ihr jedoch aufpassen. Die Bilderstrecke enthält Spoiler für viele Haupt- und Nebenquests im Spiel!

Skyrim: 8 unvergessliche Schauplätze Bilderstrecke starten (9 Bilder)

